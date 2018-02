A mellrákban elhunyt egykori szépségkirálynő tragédiája, Koller Katalin története napokig témát szolgáltatott - s nem csak a nőknek. Hogy nem vették észre a daganatot? S ha időben diagnosztizálják nála a tumort, megmenthető lett volna ez a szépséges lány? Most akkor a mellrák gyógyítható vagy sem? Kérdések sora jött elő bennünk, belőlem is. Én válaszadót is találtam dr. Issekutz Ákos személyében, aki tizennyolc éve mellrák-specialista sebész a győri Petz-kórházban.