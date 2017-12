Meleg ruha és tüzelő kell Győrságon

Fürdőszobájuk nincs, mint ahogy a víz sincs bevezetve, a szomszédokkal együtt közös csapról hordják a vizet a lakásba. Bogdán Ida 35 éves korára nagymama lett.Az asszony férfi nélkül igyekszik fenntartani a kicsi családot. Még kiskorúként szülő lányát is elhagyta párja, méghozzá akkor, amikor a kis Jamina, az unokája még alig volt egy hónapos.

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

– Bejelentett munkával rendelkezem, de sajnos nagyon kevés pénzből kellene boldogulnunk – mondta el lapunknak Bogdán Ida. – A most kapott adományból tüzelőt és a kisbabának meleg ruhát veszünk.A Jóakarat hídja 150 ezer forintos adományából reményeik szerint arra is futja, hogy a ház állagán javítsanak. Rebeka lánya keddenként felnőttképzésben tanul, ezeken a napokon az asszony vigyáz a kicsire. Mint elmondta, esetleg most lehetőség lesz kedd esténként is különmunkát vállalnia, ami további reményt adna az előrelépésre.