Megyei közgyűlés - Bevetik az új határvadászokat

Részben a polgárőrök bevonásával pótolják azokat a rendőröket, akik hazánk déli határán szolgálnak – derült ki Csizmadia Gábor Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitány szavaiból a megyei közgyűlés pénteki győri ülésén. A dandártábornok a szervezet tavalyi tevékenységéről számolt be a képviselőknek, s természetesen az illegális migráció is szóba került. Az eseményen Pozsgai Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes arról beszélt, hogy eddig 2996-an pályáztak határvadásznak. Közülük 1145-en már tanulnak, és rövidesen szolgálatba állhatnak, csökkentve a leterheltséget.



Ahogy az várható volt, a témáról vita alakult ki. Szabó Zoltán (Demokratikus Koalíció) úgy vélte, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a menekültekből bűnözők lesznek pusztán azzal, hogy átlépték az országhatárt. Németh Zoltán elnök (Fidesz–KDNP) ezzel nem értett egyet, mert szerinte ez csak az illegálisan érkezőkre igaz, „aki tisztességesen közeledik, azt beengedjük".



A megyei rendőrfőkapitány képviselői kérdésre elmondta: ugyan a vámosszabadi menekülttáborban jelenleg csak harmincan vannak, de a településen a megerősített rendőri jelenlétet továbbra is fenntartják. Szabó Zoltánnak válaszként azt is leszögezte: a túlórákat hiánytalanul kifizetik, s erre havonta 20 millió forintot költenek a megyében.



A rendőrségi beszámoló lényegi része egyébként semmilyen vihart nem kavart a közgyűlésen, sőt, a képviselők sorra köszönték meg az elért eredményeket. Az előterjesztésből kiderült, hogy tavaly Győr-Moson-Sopron volt a 8. legbiztonságosabb megye: százezer lakosra 1979 bűncselekmény jutott, szemben a 2010-es 3564-gyel és a 2015-ös 2260-nal. A tavalyi adat csaknem harmadával kedvezőbb az országosnál. Csizmadia Gábor hangsúlyozta: csökkent a kiemelt és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, javult a nyomozások eredményessége, és kevesebb személyi sérüléssel járó baleset történt. A beszámolót 19 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a testület.



Ugyancsak több köszönetet kapott Csaplár Zoltán, a megyei polgárőr szövetség elnöke, aki 2016-os tevékenységükről adott tájékoztatást. Kiderült: a 88 polgárőr egyesület tagjai 130 ezer óra önálló és 12 ezer óra rendőrséggel közös szolgálatot adott tavaly.



A Győr–Gönyű kikötő továbbfejlesztése részeként elkészült létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént, jelenleg a használatba vételi, forgalomba helyezési, vízjogi engedélyezési eljárások vannak folyamatban – derült Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, a 7,9 milliárd forintos európai uniós projekt miniszteri biztosa (Fidesz–KDNP) szavaiból a megyei közgyűlésen. A beruházás során a vasutat meghosszabbították a partig, utakat, hajóállomásokat építettek.