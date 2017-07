Megújultak a szökőkutak a Bisinger sétányon Győrben - fotók

Előzmények



2016-ban külső megjelenésében, és műszaki eszközeiben is teljesen megújult Győrben a Megyeháza téren található szökőkút. A létesítmény korszerű berendezéseket kapott, aminek köszönhetően működése gazdaságossá és megbízhatóvá vált, és látványos szerkezet valamint vízkép alakult ki a medencék felett. A meglévő vasbeton szerkezetű medence burkolatát kicserélték, esztétikus, modern külsőt kapott a szökőkút.



A munkálatok egyik legfontosabb és a szerkezeti változtatások leglátványosabb eleme a vízmedencék fölé kerülő látványterasz kialakítása volt. Ez a több mint 10 tonnás acélszerkezet a megyeháza Szent István útra néző falához közel épült meg, és a mellvédfal átvágásával összeköti a buszmegállót a Megyeháza térrel. A teraszon pihenőpadokat helyeztek el, korlátja led világítást kapott. A teraszon tartózkodók testközelből szemlélhetik a vízsugarak játékát, melyek a híd fölött is átívelnek.



A létesítmény lelke a korszerű gépészeti rendszer. A megújuló szökőkút víztakarékos, visszakeringetős rendszerű vízgépészeti berendezéssel működik. A rendszer lényege, hogy a vízkép létrehozásához szükséges nyomást és vízáramlást a medencében tárolt víz zárt rendszerű, szivattyús visszaforgatásával állítják elő, nem az ivóvízhálózat nyomásának és vízhozamának felhasználásával. A jól karbantartott, megfelelő szűrő és vegyszeradagoló berendezéssel ellátott modern szökőkút akár hónapokig is működhet egyetlen töltésnyi vízzel, úgy, hogy a medence teljes víztartalmát akár óránként többször is visszaforgatják. Ugyancsak 2016-ban történt meg a Radó-szigeti Hősi Emlékmű medencéjének és környezetének megszépítése valamint a Vénusz-szobor rekonstrukciója.



A rekonstrukció során a szobortestet megtisztították, a kagyló részt a talapzattal együtt restaurálták, a felújított szoborhoz új alapzatot is építettek. A megrongált elemek restaurálását, a szobor tisztítását az alkotó, Eskulits Tamás szobrászművész felügyeletével végezték el. Megtörtént a szobor vízgépészeti berendezéseinek, közmű-ellátásának kiépítése is. A medence feltöltése az újonnan létesült vízaknából, automatikusan történik, a vízforgatást napelemmel működő szivattyú biztosítja. A szobor környezetének burkolatán a rongálásokat helyreállították, a zöldterület megszépült, az ágyásokban virágokat ültettek.

Az elmúlt évben Győrben teljesen megújult a megyeháza előtti téren található szökőkút, a Radó-szigeti Vénusz-szobor csobogója, valamint a Kuopio parkban található csobogó vízgépészete, szerkezete és környezete. A munkálatok ebben az évben is folytatódnak, Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester és Fekete Dávid alpolgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón számolt be a tervezett szökőkút-felújításokról. A program elemeként elkészült a "Faun és nimfák" szökőkút valamint „Ölelkező formák" nevű csobogó rekonstrukciója. A munkálatokról a próbaüzem megkezdésével egy időben Fekete Dávid alpolgármester, a belváros egyik önkormányzati képviselője és Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester sajtótájékoztatón számolt be.A Bisinger sétányon megtalálható "Faun és nimfák" műalkotás és szökőkút Kerényi Jenő alkotása, 1970-ben készült. A felújítás során a 9 méter átmérőjű medence mozaik burkolatát kicserélték, elvégezték a szükséges szerkezeti javításokat, a vízszigetelés, a repedések helyreállítását, megtisztították a mellvédfalat, a bronz szobrokat valamint a szobortartó kőtömböket. Az elavult és tönkrement vízgépészeti rendszert teljesen felújították, ezzel helyreállítva az eredeti vízképet. A szökőkút talapzatában újra működőképessé válik a világítás. A "Faun és nimfák" szökőkúttal párhuzamosan rekonstruálták a Rába szálló előtti "Ölelkező formák" című műalkotást és csobogót is, melyet Borsos Miklós készített 1976-ban.Hasonlóan a Bisinger sétányon látható szökőkúthoz, itt is kicserélték a medence mozaik burkolatát, megtisztították a kő mellvédfalat, magát a márvány szobortestet és az azt tartó tömböt, elvégezték a szerkezeti javításokat, a vízszigetelés, a repedések helyreállítását. Ezúttal is megtörtént a vízgépészeti rendszer teljes megújítása, a szakemberek új gépházaknát építettek, és vízforgatásos rendszert alakítottak ki. A szobor környezetében megszépült a zöldterület, a gyepesítés előtt automata öntözőrendszert is kiépítettek. A Bisinger sétányon megtalálható "Faun és nimfák" szökőkút felújításának költsége mintegy nettó 19 millió forint, az "Ölelkező formák" rekonstrukciójának költsége közel nettó 8 millió forint volt.