Megújult, bővült Győrben a Szövetség utcai óvoda - fotók

Összesen 340 millió forint európai uniós és hazai támogatás segítségével felújították és bővítették a győri, Szövetség utcai Bóbita Tagóvodát. A beruházás hivatalos átadását szerdán tartották.„ Az önkormányzat évek óta több százmillió forintot fordít a hozzá tartozó intézményhálózat korszerűsítésére. Ehhez a folyamathoz folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, az idén is több épületet tudunk teljesen megújítani" – emelte ki az ünnepségen Somogyi Tivadar alpolgármester. Beszélt arról is, hogy a város óvodáiban mintegy négyezer gyermekkel foglalkoznak, és nincs olyan óvodáskorú, akit ne fogadnának. Simon Róbert Balázs , a terület országgyűlési képviselője kifejtette: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Győr több mint 20 milliárd forintot használhat fel. Ennek részeként jutott pénz a Bóbita tagóvodára is. Hozzátette: a kormány kiemelten figyel a családokra, így például idén 74 milliárd forintot költ a gyermekétkeztetésre. Ennek köszönhetően a bölcsődétől az iskoláig 467 ezer gyerek részesül ingyenes étkeztetésben.A beruházás részeként a régi, most teljesen felújított épülethez csatlakozik egy új szárny, melyben aula is helyet kapott. A földszinten egy 85 négyzetméteres tornaszobát és szertárt alakítottak ki. Az új, teljesen akadálymentesített épület emeletén két új foglalkoztató van előtérrel, öltözővel, mosdóhelyiségekkel. Bútorokat, berendezési tárgyakat és fejlesztőeszközöket is vásároltak, emellett a játszóudvarra korszerű játékok kerültek. Az intézménybe érkezőket négy új, köztük egy akadálymentes parkolóhely segíti, a tetőre pedig napelemet szereltek fel.