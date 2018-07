Megújult az István Király út közel 2 km-es szakasza Győrben - videó

​ ​

Az ünnepélyes projektzáró eseményen részt vett és beszédet mondott Simon Róbert Balázs , Győr országgyűlési képviselője, Bárány István , Bácsa városrész önkormányzati képviselője és Szabó Csaba , a Magyar Közút megyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban összesen mintegy 53,3 kilométernyi fő- és mellékút teljes körű felújítását végezheti el hazai,központi költségvetési, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak köszönhetően. Az idei projektek közül az egyik első, műszaki átadáson is átesett beruházás a 1301-es jelű mellékút győri, István Király úti 1,9 kilométeres szakaszának rekonstrukciója.A közbeszerzési eljárás során kiválasztott Strabag Kft. vezette konzorcium 2018. április elején vonulhatott fel a munkaterületen. A teljeskörű felújítása során a szakemberek a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről, a kapubejárók készítéséről, árokrendezésről, valamint a KRESZ táblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodtak.Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő az átadáson elmondta: kezdeményezője volt a felújításnak ezért örül annak, hogy az elmúlt napokban pozitív visszajelzéseket kapott a Bácsa városrészben élőktől, mert az érintett az útszakaszon érezhetően nőtt a forgalombiztonság, nagymértékben javult az útburkolat minősége és az utazási időben is rövidülés tapasztalható. A felújítás közel nettó 258 millió forintból valósulhatott meg, amit a Kormány hazai forrásból biztosított.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy a gondozásában megújuló országos közút minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, a térségben pedig betölti a neki szánt szerepet, biztosítva ezzel a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.