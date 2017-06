Megújult a növényvilág a Szent István úton Győrben - fotó

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezése okán idén a szokásosnál is nagyobb figyelmet kap Győrben a közterületek szépítése. A program részeként a Győr-Szol Zrt. koordinálásában új, az eddigieknél változatosabb növényvilág került a város egyik legforgalmasabb útjának forgalomelválasztó zöld sávjába. Emellett már elindult a körforgalmak idei megszépítése két helyen is, amely további helyszíneken folytatódik majd. Az idei évben a belvárosba és a többi városrészbe jóval több virág került ki, mint korábban, sőt állnak már a lakótelepeken a virágpiramisok is.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester elmondta, hogy a Szent István út egy szakaszának közepén az egynyári virágok helyét nagyobb részt az évelő és örökzöld növények, exkluzív, formára nyírt cserjék és kis fák vették át. A városi élet sajátosságait jól tűrő, magas díszítőértékű növények elviselik a téli hideget és a begyökeresedést követően nem igényelnek intenzív fenntartási munkát. Ugyanitt korábban az egynyári virágok sok törődést - gyomlálást, öntözést, növényvédelmet – igényeltek, ezzel együtt ágyásuk az elvirágzást követően kevésbé volt dekoratív. Az alpolgármester egyúttal köszönetet mondott a Győr-Szol Zrt. kollégáinak ezért az újszerű, kreatív és nagyon szép virágosításért.

A napokban telepített új évelő és örökzöld növénydekoráció kisebb fenntartási feladatok mellett egész éven át díszíti a közterületet a korábbi 2-3 hónap helyett. Ezen a helyszínen az egynyári virágokra csupán a harmónia megtartása és a náluk magasabb növények kiemelésének szerepe hárul. A fajtaösszetétel széles körű, láthatunk itt például gömbformára nyírt kecskerágót, babérmeggyet, korallberkenyét, magyalt, spirál és tripla gömbformára vágott ciprust és kúp formájú kecskerágót.