Megújult a nádorvárosi temető ravatalozója Győrben

Kilencven millió forintból megújult a ravatalozó és annak környezete a nádorvárosi köztemetőben, melyet a megyés püspök szentelt fel. A főbejárat beléptető rendszerét is korszerűsítették, az új behajtási engedélyek már plasztik kártyák.A köztemető fejlesztésének második ütemében, a régi ravatalozó felújítása során az épület homlokzatát vakolták újra, galambmentestíő tüskéket tettek ki, a villamos vezetékeket a falba süllyesztették. A belső térben többek közt korszerűsítették a világítást, székek kerültek a fogadótérbe is. A ravatalt – melyet Dr. Veres András megyéspüspök szentelt fel – egyedi tervek szerint készítették, a koporsó alatt a padlóba vésett ledcsík indul el, mely a falon fut végig a kereszten át, s a mennyezeten végződik, ezzel is kifejezve az átmenetet a földi útról elindulva az égig.A temetőben 30 új hulladéktárolót tettek ki, a ravatalozó előtt elektronikus kivetítő tájékoztatója a látogatókat a szertartások időpontjáról. Az elhasználódott burkolatot 200 négyzetméteren térkőre cserélték. A temető főbejáratával szemben Hefter László műalkotása kapott helyet. A főbejárat beléptető rendszerét is korszerűsítették, a papír alapú behajtási engedélyeket lejártuk után plasztik kártyákra cserélik.A szerdai átadáson Borkai Zsolt győri polgármester elmondta, a temetőben 2015 óta tartó fejlesztés 90 millió forintba került, s mostanra sikerült kulturált körülményeket teremteni. Radnóti Ákos alpolgármester a köztemetők fejlesztésének folytatásáról beszélt, míg Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester Hefter László alkotását emelte ki, mely „szimbolizálja a kaput a földi lét és az öröklét között.