Megújult a Mobilis Győrben: a foglalkozások izgalmas, teltházas terévé vált a Mobilis

Az elmúlt évben átalakítottuk az élményközpontunkat és felkészültünk arra, hogy az új tanévtől alapvetően általános iskolai csoportok fogadására és a diákok fejlesztésére koncentráljunk. A megújult Mobilis a korábbi tudományos játszótér funkció megtartása mellett meghatározóan az iskolai csoportfoglalkozások terévé vált, ahol a gyerekek fel tudják fedezni a természeti jelenségeket, és magyarázatokat is kapnak rájuk. A Diáklaborban döntően kihelyezett természettudományos órákra és természettudományos témanapokra várjuk az általános iskolásokat. Az a célunk, hogy a mai fiatalok közül minél többen válasszák hivatásuknak a mérnöki, informatikai és természettudományos életpályát"

A frontális kísérleti bemutató helyszíne olyan, mint egy egyetemi kiselőadó. Fotó: Májer Csaba József

– mondja Dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István Egyetem győri campusán működő, városi és egyetemi tulajdonban álló élményközpont igazgatója.Tíz győri és tíz Győr környéki iskola csatlakozhatott a Mobilis programjához. A foglalkozásokra érkező diákok fehér tudósköpenyekbe öltöznek be, majd először részt vesznek egy látványos kísérleti bemutatón, ezt követően pedig maguk is kísérletezhetnek. Egy időben átlagosan három csoportot fogad a Mobilis. A bemutató helyszíne olyan, mint egy egyetemi kiselőadó, amihez laborszigetek, nyolc fős munkaállomások csatlakoznak. Ott kémiai, fizikai kísérleteket, különféle méréseket végezhetnek a gyerekek a demonstrátorok, laborasszisztensek segítségével, valamint a tanárok aktív közreműködésével. Minden állomáson van számítógép. A feladatok eredményeit rögzítik, és ugyanaz az osztály, ugyanaz a diák az év során végig tudja követni, hogy milyen eredményeket is ért el a Diáklaborban. Ugyanis a program keretében a tanév során átlagosan öt-tíz alkalommal juthatnak el az iskolai csoportok a Mobilisbe.

A tananyagot kiegészítő, élményszerűvé tevő, a hétköznapokhoz kapcsolódó foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek"

A nyolc fős laborszigeteken maguk is kísérletezhetnek a gyerekek demonstrátori, tanári közreműködéssel.

– hangsúlyozza Dőry Tibor, hozzátéve, hogy a Diáklabor megvalósítását egy három éves időintervallumú EFOP-pályázati program tette lehetővé. Napközben jellemzően a partneriskolák diákjait és az előre bejelentett csoportokat fogadja a Mobilis, és a hétköznapokon délután fél négytől hat óráig, szombatonként pedig egész nap áll a nagyközönség rendelkezésére. A népszerű, sikeres szakkörök, iskolai szünidőben a táborok, gyerekegyetemi kurzusok természetesen továbbra is folyamatosak és elérhetők az érdeklődők, valamint a családok számára.Az új funkciók megvalósítása a Mobilis csapatának bővülésével is járt, új kollégák, demonstrátorok kapcsolódtak a Felfedezések Házához. A Diáklabor a 2018/19-es tanév újdonsága, szeptember első hetében nyitotta meg a kapuit, és az első pillanattól nagyon népszerű.A Diáklaborral és a hamarosan nyíló MobilITy digitális élményközponttal a Mobilis olyan jól járható, XXI. századi utat, izgalmas, élményszerű kalandtúra ösvényt épített ki, ami valóban vonzóvá teheti a gyerekek számára a természettudományos életpályát, a Felfedezések Házának pedig hosszú távra releváns tartalmat, markáns, izgalmas arculatot adhat. (A MobilITy bemutatására, ahol hétköznaponként iskolai osztályok, szombatonként családok, egyéni látogatók alkothatnak, játszva tanulhatnak, felfedezhetik és kipróbálhatják a legújabb infokommunikációs és digitális eszközöket, hamarosan visszatérünk).