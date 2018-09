Megújult a Mobilis, debütált a diáklabor - fotók, videó

Sajtótájékoztatón mutatta be ma a Mobilis vezetése a tudományos élményközpont új fejlesztését, a Mobilis Diáklabor projektet.Dr. Dőry Tibor, a Mobilis ügyvezetője elmondta, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Széchenyi István Egyetem által közösen működtetett Mobilis országosan is egyedülálló intézmény, amely mára a térség meghatározó pályaorientációs központjává vált. A központ új fejlesztése a Mobilis Diáklabor, amely létrejöttét a három éves időtartamú, „Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében" c. EFOP pályázat tette lehetővé. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a korszerű, kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez, a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emeléséhez, ezáltal a foglalkozásokon részt vevő diákok közül minél többen válasszanak hivatásuknak műszaki, informatikai vagy egyéb természettudományos életpályát. – zárta szavait a Mobilis ügyvezetője.Borkai Zsolt polgármester kiemelte: a Mobilis új fejlesztései azt bizonyítják, hogy a város és az egyetem által közösen működtetett élményközpont sikeres. A Magyarországon egyedülálló központ programjai kiválóan alkalmasak arra, hogy a régió diákjainak érdeklődését már kisiskolás kortól felkeltse a Győr számára különösen fontos a műszaki életpályák iránt.Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora szimbolikusnak nevezte az együttműködést, ahogy magát a Mobilis intézményét is. Különösen fontosnak tartja, hogy a Diáklabor projekt foglalkozásai között kiemelt szerephez jut az önálló kísérletezés, a tapasztalatszerzés, amely egészen különleges élményeket nyújt a központ fiatal látogatóinak. Aláhúzta, hogy a Mobilis tevékenysége nem csupán a műszaki-természettudományos pályák népszerűsítésében, hanem a tudósutánpótlás megteremtésében is támogathatja az egyetemet .A Diáklabor projekt részben infrastrukturális fejlesztést jelent. A teljesen átalakult földszinti kiállítótérben egy jól felszerelt, egyetemi előadóra emlékeztető előadótér és egy 120 fő befogadóképességű lelátó került kialakításra, valamint 10 db, egyenként 8 fő foglalkoztatására alkalmas, kitűnően felszerelt laborsziget várja a diákokat. A színvonalas infrastruktúra biztosításánál is fontosabb a projektben lezajlott tananyagfejlesztés. A Mobilis szakmai stábja 9 különböző foglalkozástípust fejlesztett ki, szoros együttműködésben a partnerintézmények természettudományos szaktanáraival. Az iskolai tanmenetekbe integrált és a csoportokat kísérő szaktanárok aktív közreműködésével zajló foglalkozások célja kisiskolás korban a természettudományok iránti veleszületett érdeklődés fenntartása, későbbi életszakaszban annak elmélyítése, valamint tehetséggondozás, vagy szükség esetén felzárkóztatás. A legnépszerűbb programok közé tartoznak a 2-6. osztályos diákok számára kínált témanapok, valamint a kihelyezett természettudományos órák, amelyekre 7-8. osztályos tanulókat vár a Felfedezések Háza. Mindkét foglalkozás látványos kísérleti bemutatóval kezdődik, majd önálló tanulói kísérletezéssel, mérésekkel folytatódik az egyedülálló eszközökkel felszerelt laborszigeteken – mondta el Rákosi Szabolcs, a Mobilis Diáklabor projekt vezetője.A Diáklabor foglalkozásainak köszönhetően jelentősen megnőtt a Mobilis kihasználtsága: a tanév kezdete óta eltelt három hétben 20 iskola 101 osztályából több mint 2100 diák vett részt a foglalkozásokon. Az átalakult működési modell értelmében az egyéni látogatókat, a családokat tanítási napokon 15:30-18:00 között, szombatonként pedig 09:00-18:00 várja a tudományos élményközpont.A Felfedezések Háza következő kiemelt rendezvénye az ingyenesen látogatható Kutatók Éjszakája, amely programjai 2018. szeptember 28-án, pénteken 18 óra és éjfél között zajlanak a Mobilisben. Ezen a rendezvényen mutatkozik be a nagyközönség számára a Mobilis másik új fejlesztése, a hamarosan nyíló MobilITy digitális élményközpont.