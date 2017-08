Megújult a focipálya Adyvárosban

A létesítmény töredezett, elhasználódott aszfaltburkolatát korszerű, rekortán borítás váltotta fel, melyen biztonságosan, a korábbinál lényegesen kisebb sérülésveszéllyel lehet sportolni.Felújították a kapukat, labdafogó hálót szereltek fel, kicserélték a megrongálódott, dróthálós kerítést, ezentúl stabil és tartós táblás kerítéselemek veszik körbe a területet, amely így zárhatóvá is vált.A pálya eddig nem volt megvilágítva, most reflektoros megvilágítást is kapott. Minden nap reggel 8 órától 22 óráig használható.

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy folyamatosan újítják meg a területen található elhasználódott sportpályákat, hiszen nemrég került sor egy új utcai, hat palánkos kosárlabdapálya átadására a korábbi egy palánkos helyett a Móra Iskola közelében, illetve a Barátság parki műfüves pálya burkolatának cseréje is megtörtént. Emellett új sportos létesítményeket is telepítettek, a Barátság parkon belül egy éve működik a kültéri fitness park is.

Az alpolgármester elmondta azt is: a tó környezetében 2011. óta minden évben történik valami, kezdve a meder kotrásától, a sétány építésén, a közvilágítás bővítésén, a parkosításon, a várjátszótér építésén, szobor elhelyezésén át közel 50 pad kihelyezéséig. Mindemellett maradt még a szóban forgó focipálya, amely nem volt a legjobb állapotban, így most ennek felújítására is sor került.A pálya ADYVÁROS feliratot is kapott a burkolaton. Radnóti Ákos ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy nemrég egy internetes szavazáson az ország legjobb lakótelepe lett Adyváros, így büszkék lehetünk a városrészre. Az elmúlt időszakban több helyen is megerősítik ezt a városrész elnevezésének a kihelyezésével, lásd a kikerült városrészt jelző táblákat is. Ennek és a hasonló kezdeményezéseknek lesz folytatása.