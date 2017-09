Megújult a Bóbita óvoda Győrben

A beruházás – amellett, hogy javultak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei - segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. A fejlesztés alapvető eleme két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.



„A győri önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az óvodák folyamatos fejlesztését, a megfelelő nevelési környezet kialakítását, hiszen a mai óvodások jelentik a város jövőjét" – nyilatkozta Borkai Zsolt polgármester.



Kifejtette, „a gyermekek és a családok sorsa a Magyar Állam számára is kiemelt fontosságú,

ezért számos eszközzel segíti őket, mint ahogy segíti a jövőbe tekintő győri fejlesztéseket is, amiért ezúton is köszönetet mondok."



„Az önkormányzat évek óta több százmillió forintot fordít a hozzá tartozó intézményhálózat korszerűsítésére, megújítására. Ehhez a folyamathoz folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, és sikeres pályázataink révén az idén is több épületet tudtunk teljes egészében megújítani, köztük a Szövetség utcai óvodát is - fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, az óvodák felújítása, akadálymentesítése, új eszközökkel való ellátása révén gyermekeink nevelése válik még magasabb színvonalúvá, biztosítva ezzel megfelelő fejlődésük jó feltételeit.



Simon Róbert Balázs a terület országgyűlési képviselője kiemelte, a dinamikusan fejlődő városrészben

számos előremutató fejlesztés történt, s örömteli, hogy a győri önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Szövetség úti óvoda korszerűsítését is megvalósította. Mint a megyei fejlesztések miniszteri biztosa hozzátette, Győr több mint húszmilliárd forintot használhat fel TOP-os keretből, amelynek során már a közeljövőben több fejlesztés is befejeződik, köztük egészségügyi és szociális, vagyis az egész győri közösség számára fontos beruházások.



A korábban is meglévő épület felújítása során a földszinten alakították ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik az akadálymentes WC. Az épület emeleti részén az óvónői szoba átalakítását követően jött létre egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő. A korábbi bejáratnál csatlakozik a régi épülethez az új, melyben az új aula kapott helyet. Az épület földszinti részén tornaszoba és szertár létesült, illetve a szülői fogadó -gazdasági iroda, vezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba. A közel 85 m2-es tornaszoba egyben rendezvénytérként is segíti az óvoda működését.



Az új épület emeleti részén alakították ki a két új foglalkoztatót előtér-öltözővel, valamint a szükséges

mosdóhelyiségekkel. A játszóudvart is újragondolták, korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges

mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokkal. A korábbi évek beavatkozásai során a homlokzatot részben szigetelték, most az eddig érintetlen fal szigetelése is megtörtént. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerültek az intézménybe.



Létrejött négy új – köztük egy akadálymentes – parkolóhely, az új épület tetejére pedig egy 10kWp

teljesítményű napelem (PV erőmű) is került. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez

történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz.