Megújulhat a Bécsi kapu tér - Másfél milliárdos állami támogatás Győrnek

Újabb másfél milliárdos támogatásról döntött a kormányzat, amely a Bécsi kapu tér felújítását, a Szauter Ferenc utca és az Ifjúság körút fejlesztésének folytatását tartalmazza. A térségben Győr kapta a legnagyobb támogatást, a Győr-Moson-Sopron megyének jutó összeg több mint felét.„Nagy örömmel tölt el, hogy az állam ismét támogatásra érdemesnek ítélte beruházási törekvéseinket, amely azt is jelzi, hogy a kormányzat egyetért Győr hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel" – fogalmazott a karácsony előtt megszületett kormányhatározattal kapcsolatban Borkai Zsolt . A polgármester hozzátette, a döntés azért is örömteli, mert egyrészt Győr szívének, a Belváros rehabilitációjának folytatását segíti, hiszen a Bécsi kapu tér megújításával nem csak tovább szépül a sétálóövezet, de olyan nagyrendezvényeink is tovább gyarapodhatnak, mint a nemzetközi hírű Győrkőcfesztivál. Az Ifjúság körút felújításának folytatása a győriek közlekedését teszi még rugalmasabbá, míg a Szauter utca fejlesztése nem csak a jobb közlekedéshez, a temető melletti dugók megszüntetéséhez, de az ipari területek könnyebb megközelítéséhez, ezáltal a munkahelyteremtéshez és a gazdaságfejlesztéshez is hozzájárul. A három projekt tehát Győr életének minden területére jó hatással van, viszont az állami támogatásnak köszönhetően megvalósításuk nem terheli a város kasszáját. Kara Ákos , a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, győri országgyűlési képviselő hozzátette, együttműködésünk újabb fontos eredménye a döntés. „A kormány elfogadta érveimet, amelyek a város és a térség kiegyensúlyozott fejlesztését szolgálják, és amelynek révén a lakótelepi környezet is tovább fejlődhet." Kiemelte, a választókörzetébe tartozó Szauter út és a 82-es főút körforgalmának bővítése, valamint az Ifjúság körút felújításának második üteme nem csak a közvetlenül itt élők, de a győriek, a környező települések lakosainak és a városba érkezők dinamikusabb, biztonságosabb közlekedését egyaránt szolgálja.A 2016. december 22-i Magyar Közlönyben megjelent 1818/2016. (XII. 22.) kormányhatározat több mint háromszáz önkormányzatnak biztosít jelentős hozzájárulást a fejlesztéseihez.