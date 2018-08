Megújul a Malom liget Győrben

Mint ismeretes, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győr-Szol Zrt. mint konzorciumi partner a győri vásárcsarnok épületének átalakítására, a hozzá kapcsolódó parkolólemez építésére és a létesítményhez tartozó terület megújítására a Zöld város kialakítása Győrben projekt keretében 2 milliárd forint támogatást nyert.



Az összességében három milliárd forintba kerülő program keretében teljesen felújítják a vásárcsarnokot, parkolólemezt építenek, felújítják a vásárcsarnok és a Tesco közötti teret, az Ady-parkot és a Malom ligetet.



Ez utóbbi helyszínen, valamint a ligetet határoló Nemzetőr utcában a július 30-i, hétfői munkaterület-átadással megkezdődött tényleges kivitelezés. A következő napokban a kivitelező az itt található játszótérről kiindulva, szakaszosan végzi a kivitelezési munkálatokat. A Malom liget így átmenetileg munkaterületté válik, a sportpályát, a játszóteret elbontják, a padokat elszállítják és hivatalosan a közlekedő utakat sem lehet használni.



kisgyermekes szülők és a sportolni vágyók a környéken lévő, rövidebb-hosszabb sétával elérhető helyszíneket választhatják a munkálatok ideje alatt. Például sportpálya található a Bem téren, Adyvárosban, játszótér a Verseny utca 11. szám mögött; a Szigethy Attila út 78. szám mögött; a Szent Imre út 9. szám mögött; a Szent Imre út 12. szám mögött; a Mester utca 10-12. szám alatti épület közelében; a Bartók Béla út 18. mögött; a Kálvária és a Babits Mihály utcában; a Bartók Béla út 44. mögött; a Szigethy Attila úti ÉPFU-játszótéren; a Török István utcában; a Mester utca 18-22.számú épület közelében.



Az átmeneti kellemetlenségekért cserébe október második felében megújult park várja a környéken lakókat. A Malom liget valamennyi közlekedőútja és a Nemzetőr utca is térkő burkolatot kap, teljesen megújul a zöldterület, új utcabútorok kerülnek a ligetbe. A játszótér is visszaköltözik a helyére, és a korszerű burkolattal, új kerítéssel, világítással ellátott sportpályán is újra pattoghat a labda.