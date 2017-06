Megtanultuk az új Bercsényi ligetet

Végigautóztunk a Bercsényi ligeten. Lassan és körültekintően. A hatalmas zöldterületet körbeölelő, megújult, hibátlan burkolaton visszafogott tempóban gurultunk kereszteződéstől kereszteződésig. Szemügyre vettük, hol, miként változott a forgalmi rend.



Sérüléssel járó baleset történt múlt héten a Bercsényi liget és a Jakobinus köz kereszteződésében, busz és kisbusz ütközött. Olvasónk, aki képet is küldött róla szerkesztőségünknek, figyelmeztetett: sajnos nem ez volt az első baleset ebben a csomópontban.



Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet szóvivője engedett a kérésnek és elkísérte a Kisalföldet: segített megtanulni az új Bercsényi ligetet.



A Híd utcától indultunk, az északi oldalon. Az első keresztutca a nekünk jobbról egyirányú Erkel Ferenc utca. Megállunk, elsőbbségük van az érkezőknek.



– Teljesen belátható a csomópont, mégis történik baleset. Tudjuk, mert többször kellett már pótolnunk a jelzőtáblákat, amelyeket az ütközéstől kipördülő autók ütöttek ki – mondja kísérőnk, akitől megtudjuk, hogy igazából nincs itt semmi újdonság, amióta 2011-ben megépült a Jedlik híd úthálózata, és az Erkel Ferenc utcát felújították, ez a közlekedési rend – csak a forgalom nőtt meg.



Haladunk tovább, jobbra az Ecet utca, balra pedig, a liget déli oldalán egymást követi a Burcsellás közi, illetve a Jakobinus közi csomópont.



– Mindhárom csomópontban tapasztalható sajnos, hogy körültekintés nélkül hajtanak be az autósok a Bercsényi ligetbe, pedig mind alárendelt út – mondja a szóvivő, s mielőtt a parányi közök nehéz beláthatóságával védenénk a védhetetlent, figyelmeztet: az, hogy valaki felkészül a körültekintésre, nem függ attól, hogy belátható-e az útszakasz vagy sem.



Ezt alighanem a múlt heti baleset részesei is eszükbe vésték...



Autózunk tovább és elérjük a Hársfa utcai csomópontot. Ahogy elnézünk balra, már látjuk az épülő új Kossuth utcai csomópontot. Itt is megállunk, elsőbbséget kell adnunk.



Ugyan korlátozott a belátás jobbra, a Köztelek utca irányába, aki megáll az útkereszteződésnél – kipróbáltuk –, nagyjából hetven méterre ellát. Ehhez viszont le kell lassítani. Vagyis kellene. A sarkon álló ház sokat látott kerítése állandó elszenvedője a figyelmetlenségnek, egy egészen friss baleset nyomait elnézve a napokban is nekimehetett valaki.



Itt megállunk egy pillanatra. Minden utca alá van rendelve a Bercsényi ligetnek, kivéve az Erkelt és az imént elhagyott Hársfa utcát. A közlekedési szakember el is magyarázza, miért.



– Az Erkel Ferenc utca a Jedlik híd meghosszabbításában egy forgalmi tengely a Petőfi hídi összekötéssel együtt. A Hársfa utca–Városház köz ugyancsak egy főirányú tengely volt korábban, s most is ez a szerepe. Annyi változott, hogy a Hársfa utcai forgalomnál erősebb lesz a Városház köz–Bercsényi ligeti kanyarodó főirány, amely a Kossuth utcáról, a most épülő csomóponton keresztül érkező közlekedőket vezeti az olimpiai sportközpont felé.



Egy kis szakmai kitérő: egy városon belüli útkereszteződés alá- és fölérendeltségi viszonyát nagyrészt az határozza meg, hogy mekkora forgalmat bonyolítanak az adott irányokban, ágakban. Ez idővel akár változhat is. Jó példa rá a Zrínyi utca–Mónus Illés utcai csomópont, ahol a forgalom átbillent, így a Mónus vette át a főirány szerepét a kétezres évek elején.



Nem megyünk végig a Bercsényi ligeten, ki a Radnóti utcáig, hanem átnyergelünk a déli oldalra, áthajtva balra, a szintén nemrég épült, zöldterületet átszelő útszakaszon, ami kísérőnk szavai szerint jobbára az átközlekedő, helyi célforgalmat szolgálja.



Alig száz méteren belül mindjárt három becsatlakozó utat is találunk: az Árvaház utcát, az Úsztató utcát és a Birkás közt. Az első két csomópont még részben munkaterület, hiányzik a Bercsényi ligettel összekötő, homogén aszfaltfelület.



Időben szólunk: itt sem él többé a jobbkezes szabály, a Bercsényi ligeté az elsőbbség!



– Mindenhol kint vannak a burkolati jelek és a jelzőtáblák, ezekből mindenki tudja, hogy mi a dolga a kereszteződésben – bólogat kísérőnk, ugyanakkor megérti, ha sokan még mindig lábujjhegyen hajtanak végig a Bercsényi ligeten, attól tartva, hogy nem kapják meg az elsőbbséget a mellékirányokból.



– Tanulni kell az új forgalmi rendet, annak, aki ritkán jár erre, azért, aki pedig a környéken lakik, azért. Még akkor is, ha a megújult útburkolaton szívesebben rálépnénk a gázra. A Bercsényi liget már nem a régi, iparosított terület helyett ma már egy zöldövezetes, kertvárosias környezetben fut végig, családi házak és társasházak szegélyezik.



A Bercsényi liget végig kétirányú, kivéve a Híd utca és Városház köz közötti szakaszokat, amelyek egyirányúak a liget északi és déli oldalán is.