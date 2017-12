Megszépültek a Segítőház lakói Likócson

Többet kaptak hajvágásnál: törődést.

Nagy cseppekben esik az eső, szomorú az idő ezen az adventi napon, de a segítőszolgálat likócsi központjába betérve máris felmelegszik test és lélek. Az ebédlőben hangzavar és mosolygós tekintetek fogadják a látogatót: reggel óta csattognak az ollók, zúgnak a hajszárítók, hajat vágnak.Hét éve kezdődött, azóta hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt a fodrásztanulók fizetséget nem várva rendbe teszik a Segítőházban élők, oda bejárók haját, kicsit megszépítve ezzel mindennapjukat, javítva a közérzetüket. Idén Kaukerné Kovács Edit intézményvezető irányítása alatt a győri Kossuth Lajos-középiskola tizenkét diákja ragadott ollót. A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat mindhárom részlegéről jelentkeztek az ingyenes hajvágásra. Az átmeneti szállóról, a rehabilitációs otthonból és a hajléktalanok otthonából körülbelül negyvenöten, az érintettek egyharmada jelezte, hogy szeretné, ha megszépült külsővel várhatná az ünnepeket.Talán sosem volt még ilyen jó dolga Piroskának, akinek frizuráján egyszerre két tanuló, Láng Vivien és Kálmán Dávid munkálkodik. „Nagyon szeretek ide járni – meséli lelkesen Horváth János Andrásné, vagy ahogy mindenki ismeri: Piroska. – Tavaly is itt voltam, idén sem hagytam volna ki. Vágják, szárítják a hajam, besütik, vasalják. Jól kell kinéznem, ugyanis a karácsonyi ünnepségünkön én leszek az egyik főszereplő..." Az idén a rehabilitációs otthon lakói adják szenteste délutánján a műsort – méghozzá A kis gyufaárus lány történetét, címszerepben Piroskával.

„Ez a karitatív tevékenység minden évben népszerű a tanulóink között – mondja el Zalka Ágnes szaktanár, miközben maga is fésűt ragad, tincset igazít. – Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék és beépüljön életükbe az önzetlen adni akarás jóleső érzése. Az otthon lakói minden évben számítanak ránk, sütikkel várnak. Rengeteget kapunk ettől az alkalomtól, feltöltődve megyünk haza. Többen már úgy jönnek hozzánk, hogy várnak ránk: tavaly is nálam nyiratkozott, ezúttal is megvárt engem."Muzsi Lajosné szintén az otthon lakója, méghozzá már tizenkettedik éve. Nála vágás, szárítás, igazítás szerepelt a programban. „Korábban jártam a városba fodrászhoz, de egy vagyonba került, az én kicsinyke nyugdíjamból arra nem telik."A szállón élők hozzájutnak az egészségügyi alapellátáshoz, bőrgyógyász, pszichiáter ellenőrzése alatt állnak. Volt, hogy látásvizsgálaton vettek részt. Karácsonykor pedig igyekeznek megszépíteni az életüket – például ünnepi műsorral. „Amit a fodrásztanulók nyújtanak, az több, mint egy hajvágás – mutat rá a likócsi intézmény vezetője, Sütő Csaba. – Ezeknek az embereknek az életéből talán a legjobban éppen az hiányzik, amit egy ilyen hajvágással megkapnak: hogy törődnek velük."