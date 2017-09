Megrázó: szülei lemondtak a szívbeteg Zsomborról, a győri kórházban hagyták

A győri gyermekintenzív az otthona ennek a kisfiúnak, szülei helyett eseti gyámja van, s a kórház dolgozói simogatják meg. Fotó: Béres Márton

A babát óvják, ápolják az orvosok és a nővérek, gépek vigyáznak rá, de nincsenek mellette a szülei. Fotó: Béres Márton

Élete során egyetlen napot sem tölthetett még otthon a kicsi Zsombor, aki súlyos szívelégtelenséggel született a győri kórházban. Még alig élt, de már két szívműtéten túl van, és bizonyos, hogy egy harmadik is vár rá. Ezt azonban másfél éves kora előtt nem végezhetik el rajta. Monitorok figyelik a légzését, a szívverését a gyermekintenzív osztályon, táplálását mesterségesen – orrszondán keresztül – is biztosítani kell. Kicsi szemével fürkészi az arcokat, amikor valaki fölé hajol, a karjába veszi.A szív szakad meg, miközben a baba sorsát néhány mondatban összefoglaljuk. A nevével találkoztunk a hat hónappal ezelőtti lapszámunk „Megjöttünk" rovatában – ahol az újszülötteket bemutatjuk. Ebből tudhatjuk, hogy a Komáromi járás egyik városából érkezett az édesanyja a győri szülészetre, Zsombor tehát Győrben sírt fel.Súlyos szívbetegsége miatt azonban nem hagyhatta el azóta sem a kórházat, a szívműtéteket Budapesten hajtották végre rajta, aztán visszakerült Győrbe további ápolásra.Ne ítélkezzen senki, hiszen nem tudjuk, a szülei miért hozták meg azt a döntést, hogy lemondanak a beteg gyermekükről. De megtették, ezt hivatalosan is megerősítette nekünk tegnap prof. Oláh Attila, a kórház orvos igazgatója, akit egy Facebook-bejegyzés okán kerestünk meg.A Facebookon ugyanis gyűjtést kezdtek szervezni Zsombornak: egy zárt csoport tagjai írtak arról, hogy a kisfiúról lemondtak a szülők, s önkéntesek próbálnak neki pelenkát, ruhákat szerezni.A kórházban aztán tisztázták, hogy ilyen módon nem tudnak adományokat elfogadni, megértik, hogy a kisbaba története sokakat megrendít és megérint, de amire szüksége van a kisgyereknek, azt megpróbálják megadni neki.A szeretetet is. A kórházban évek óta működő Lurkó Alapítványtól is kaptak és kapnak csecsemőruhákat, ebben nem szenved tehát hiányt a kisfiú.A baba mellé eseti gyámot rendelt ki a hivatal, de az biztos, hogy hónapokig kórházban marad, egyéves kora előtt nem hagyhatja el az intézményt.

Zsomboréhoz hasonló történettel szerencsére nagyon ritkán találkozunk; olyanra volt inkább példa, hogy valaki a kórházra bízta az újszülött gyermekét, de rögtön a szülés után.A babainkubátorban hagyott gyermekek pedig egészségesek voltak. A győri kórházban 2002-ben helyezték ki a babainkubátort, ami először 2007 elején mentett életet: akkor Karácsonyi Dánielt bízták a kórházra. A kisfiút aztán csodálatos nevű gyerekek követték: Szél Rozina, Hajnal Attila, majd Pünkösdi Éva. Őket nagyon hamar örökbe fogadták, de ahogy írtuk is, az ő sorsuk alapvetően más volt a tekintetben, hogy egészségesek voltak.Zsombor előtt hosszú út áll még, mindenekelőtt a sorsdöntő műtét. Ha addig egy-egy bátorító gondolat eljut hozzá, talán segít az akadályok leküzdésében. Szurkolunk neked, kisfiú!