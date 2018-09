Megnyitották az új lelki egészségközpontot a győri Petz-kórházban

A Győr Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ a Széchenyi 2020 pályázat keretében, 90 millió forintos uniós támogatással jött létre a kórház rendelőintézetében, a Szent Imre úton. Alapfeladata, hogy Győr és a járás lakosainak, közösségeinek, s az egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozóknak egészségprevenciós, valamint mentálhigiénés szolgáltatásokat nyújtson.



Így számos egészségfejlesztési programot tart, a települési, iskolai és munkahelyi színtéren is kezdeményez: támogatja a betegklubokat, az önsegítő csoportok működését, elősegíti a részvételt a szűréseken. Létrehozását – mint tegnap elhangzott – a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota indokolja, mert bár két évtizede javultak a mutatók, az EU többi országaitól így is elmaradtunk. Gyakoribbak a betegségek, kimagasló a halandóság, s a magyarok rosszabb minőségű és rövidebb életre számíthatnak, még a velünk együtt csatlakozott visegrádi országokhoz viszonyítva is.



Ehhez hozzájárul az életmód, az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, az alkohol s a mozgás hiánya. A Petz-kórházban tegnap Pozsgai Márta ápolási igazgatóhelyettes, projektmenedzser köszöntötte a vendégeket, majd Tamás László János főigazgató főorvos és Somogyi Tivadar alpolgármester megnyitója után az egészségközpontot Miklósyné Bertalanfy Mária szakmai vezető és Boncz Ágota irodavezető mutatta be.