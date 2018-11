Megnyílott az óvoda, varázslatos palota: átadták a 400 millió forintból megújult Erzsébet Ligeti intézményt Győrben

„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota" – énekelte teli torokból Tóthárpád Ferenc költeményét tucatnyi apróság, az Erzsébet Ligeti óvoda nagycsoportosaiból alakult spontán énekkar a díszbe öltözött tornateremben megjelenteknek. Két éve kezdődött, hétfőn az ünnepélyes átadóval véget ért Győr legnagyobb óvodájának felújítása, bővítése.A hat éves Dóri, Barni és a kis Gerda kissé megszeppenve figyelte Borkai Zsolt polgármestert, aki elmondta, hogy a beruházásra uniós pályázaton 375 millió forintot nyertek, a többletköltségre pedig még 38 millió forintot adott az önkormányzat. Kara Ákos országgyűlési képviselő a köszönetnyilvánítások mellett arról szólt, hogy a beruházás végeredményeként gyermekeink jó és biztonságos körülmények között tölthetik napjaikat.Kovács Tamás önkormányzati képviselő sorolta, hogy a környéken számtalan bölcsőde, óvoda, iskola található, és hozzátette, hogy jövőre is folytatódik az intézmények korszerűsítése. Kántor Istvánné létesítményvezető elmondta, hogy az óvoda férőhelyeinek száma 90-nel bővült, így 12 csoportban 344 gyermeket tudnak fogadni. A felújítás során az óvodát többek között akadálymentesítették, kicserélték a villanyvezetékeket, kétszintesre bővítették, új helyiségeket, foglalkoztatókat hoztak létre, került az épületbe lift is, a gyerekek új játékokat, fejlesztőeszközöket kaptak, A megszűnt Mosolyvár ovi Magyar utcai tagóvodájának három csoportja is náluk lelt otthonra.„Ebben a klassz oviban, minden rendben – csakugyan" – fejezték be a dalt a kicsik, aztán jöhetett a jól megérdemelt ebéd (hétfőn éppen lebbencsleves, zöldbabfőzelék és más finomságok), a csillogó-villogó második otthonukban, az új oviban.