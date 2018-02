Megmutatjuk, hogyan készülnek a kesztyűk a győri gyárban - fotók

Trianon után üresen maradt épületekben

A háború után a létszám 120 főre csökkent, majd a gazdaság élénkülésével fokozatosan 240-re emelkedett.

A gyárban, három évvel az államosítás után, 1952-ben megszüntették a harisnyagyártást. Ekkor kapta meg az üzem a Győri Kötöttkesztyűgyár nevet is.Fő profilként megtartották a - többi termék mellett - a több célra alkalmazható munkavédelmi kesztyű gyártását. Emellett a vállalat saját gyártmányú gépein kötött divatkesztyűket és bőrkesztyűbe való bélést készítettek egyre nagyobb mennyiségben.Az 1970-es években a japán Shima Seiki gyártól modern kesztyűkötő-gépeket vásároltak. Az új, szabás-varrás nélküli idomba kötő automata technológia által készült olcsó divatkesztyű rövid időn belül háttérbe szorította az alapanyag drágulása miatt kevésbé keresett bőrkesztyűt.Az első Shima Seiki gépek behozatalát 1978-ban 40 darab Jacquard-minta kötésére is alkalmas gép munkába állítása követte.A termelés – 40 %-os anyagmegtakarítással – rövid időn belül a nyolcszorosára növekedett.A Magyarországon gyártott munkavédelmi kesztyű Európa-szerte keresett cikknek bizonyult.Az 1984-től Glovita Győri Kötöttkesztyűgyár néven önálló exportjoggal rendelkező vállalat Közép-Európa legnagyobb kesztyűgyáraként évi tízmillió pár kézrevalót termelt, és ennek felét külföldre, elsősorban a skandináv államokba, továbbá Németországba, Franciaországba és – évente 1,2 – 1,3 millió párt – a Szovjetunióba szállított ki munkavédelmi kesztyűket.A rendszerváltást követő piaci összeomlás: a szovjet export elvesztése, és a szovjet exportra gyártó belföldi nagyvállalatok csődje, valamint a kínai dömpingáru mindent elsöprő áradata tönkretette mind export, mind belföldi piacuk jelentős részét.A Glovita Győri Kötöttkesztyűgyár 1991-ben a magyar állam, a MKB Rt., a francia RIBY S.A., a német SEIZ GmbH részvételével ismét részvénytársasággá alakult.A tényleges magánosítás 1994 decemberében fejeződött be, az állami tulajdonban lévő 75 %-nyi részvényt a vállalati menedzsmentből és az alapító külföldi cégekből álló Konzorcium vette meg, melyen belül a többségi tulajdonhányad a menedzsmentté maradt.A magánosítás után a Glovita ismét fejlődni kezdett. 1996., 1997., és 1998-as évek eredményei lehetőséget adtak arra, hogy a gyár épületeit felújítsák, valamint arra is, hogy jelentős kapacitásbővítő beruházásokat hajtsanak végre, így munkával ünnepelték 1999-ben a 70. évfordulót.A Glovita felhagyott a divatkesztyű gyártással, és minden tudását, tapasztalatát a munka és áruvédelmi kesztyűk fejlesztésére és gyártására fordítja.Jelenleg a gyár kapacitása évi több mint tízmillió pár kötött munkavédelmi kesztyű. A korszerű SHIMA SEIKI kötőgépeik sorában mindig ott van az adott időszakban a legkorszerűbb is. A felhasznált anyagok között a pamuttól, a polyamid, poliészteren át megtalálható a hőálló nomex, a hő és vágásálló Kevlar, és az egyéb legkorszerűbb fonaltípusok is.Forrás: Győri Ipartörténeti Alapítvány