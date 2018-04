Megmarad a kekszgyári kockatömb Győrben

A volt kekszgyár területe évek óta szinte teljesen üresen áll, végül az állam vásárolta meg az egyetem számára. Fotó: Bertleff András

Az egyetem által mutatott illusztráción látható, hogy külföldön hogyan működnek a tervhez hasonló innovációs parkok.

Földesi Péter rektor és Filep Bálint kancellár a Kisalföldnek beszámolt a koncepcióról, aminek része lesz az emblematikus raktárépület is. Persze mindehhez pénz kell.Egy éve adtunk arról hírt, hogy volt-nincs a telektulajdonossal tárgyaló beruházó, s ismét hirdethetik a hajdani kekszgyár 36 ezer négyzetméteres területét. Kiderült, hogy a koncepció összefügg a miniszterelnök által bejelentett Modern Városok Programmal, s egyetemi célt szolgál a 3,6 hektár. Mára csak két épület maradt meg a kekszgyárból, ezekről is kérdeztük Földesi Péter rektort és Filep Bálint kancellárt. – A miniszterelnök úr bejelentését követően az események felgyorsultak, a magyar állam megvásárolta az egykori gyár területét. Most, a következő néhány napban, a vagyonkezelői eljárás befejezését követően az egyetem „birtokon belülre" kerül – tájékoztatott Földesi Péter rektor.– Első feladatunk, hogy felrajzoljuk a volt gyártelep jövőképét. Olyan technológiai és innovációs parkot szeretnénk létrehozni, amely sok külföldi egyetemen már jól működik, s amiben egymásra találhat az egyetemen felhalmozott tudományos potenciál a korszerű, nemzetközileg is versenyképes vállalkozásokkal. A fizikai közelség az együttműködés olyan intenzív formáit alakíthatja ki, amely megteremtheti a modern vállalkozói egyetem modelljét – fejtette ki.A technológiai park mellett egy „campus 2" is helyet kaphat, mivel tudni kell, hogy a kezdetben 1500–2000 hallgatóra tervezett intézmény falai között most már majdnem 15 ezren tanulnak. Az új campus lehetővé teszi a funkciók megosztását, s hogy intenzív kapcsolat alakulhasson ki az egyetemi képzés és a gyakorlati alkalmazás között.Ami a most még szemünkkel látható területet illeti, az 1985-ben épült raktárépületről köztudott, hogy igen nehéz volna lebontani, s az egyetemnek – hangsúlyozta a kancellár – ez nem is áll szándékában. Emblematikus és igényesen felújítható, kiválóan illeszkedhet az elképzelésbe, szolgálhat akár a campus központjaként, akár az ideköltöző startup és spin off jellegű informatikai, pénzügyi vállalkozások épületeként. Az irodaépület sorsa még kérdéses – közölte.Az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősödése, ven- dégprofesszorok, kutatók fogadása szükségessé teszi, hogy otthont biztosítsunk számukra, a területen erre is lehetőséget kívánunk teremteni – mondta Filep Bálint.Földesi Péter rektor hozzátette: a részletes programot év végéig dolgozzák ki, a teljes költség előreláthatólag többtízmilliárd forint. Az eddigiekhez hasonlóan bízunk a kormány anyagi támogatásában, a megvalósítás ugyan néhány évig is tarthat, de ez nagyon rövid idő ahhoz képest, hogy ötven-száz évre tervezünk.