Meglestük a PannonHajsza pályáját Cseszneken - fotók

Pár fontos információ a PannonHajszáról



- Helyszíni nevezésre van lehetőség, ha ismerős, barát, családtag kedvet kap indulni a versenyen.



- Rengeteg információt osztanak meg a szervezők a Facebook-eseményben.



- Bemelegítéseket minden félórában tartanak.



- Az első rajt 9:00-kor az utolsó 12:00-kor lesz. Előreláthatólag a versenyfutamok eredményhirdetését 13 órakor tartják.



- Érdemes hosszú ujjú, hosszú szárú ruházatot viselni a sérülések elkerülése érdekében.



- Az útvonalat fehér PannonHajszás szalagokkal és táblákkal jelölték. Mivel két táv versenyzői együtt indulnak, figyelni kell a jelzéseket. A karszalag színe mutatja, hogy a kereszteződéseknél merre kell futni (piros szín 7+ km, kék szín 14+ km).



- A versenyfutamosok rajtszáma színes, az élményfutamosoké fehér.



- A chipet a bokára vagy a cipőre kell tenni, így érzékeli a rendszer.



- Parkolás 500 Ft/autó.

Térkép a parkolóról.

- Zuhanyzási lehetőség lesz, 3 női és 3 férfi tusolóval.



- Csomagmegőrzésre is gondoltak a szervezők, a rajtszámmal együtt lehet leadni és felvenni a csomagot. A csomagmegőrzés díja 200 Ft.



- A fesztivál területen meleg étel, streetfood és ital vásárlására is lesz lehetőség.



Már csak egyet kell aludni és rajtol aCseszneken. A győri szervezők már tavaly is a cseszneki vár csodás természeti környezetében rendezték a versenyt. Idén május 19-én kezdődik a nagy kihívás.A népszerű akadályfutást szervező Yakuza Fitness csapata a cseszneki Kisbükk Majorban közel egy hete készíti elő a pályát a hétvégi versenyre. Csak a major 60 hektáron terül el, ezen kívül 9 km-es körön belül dolgoznak Tálos Gergőék."Az utolsó simításokat végezzük, a 7+ és a 15+ km-es pálya készültsége is 90 százalékos. Az esős időjárás kicsit nehezítette a dolgunkat, de legalább mi is kihívással szembesültünk" - mondta mosolyogva Tálos Gergő. A 15 fős, jól összeszokott csapat Bosco kutyával kiegészülve eddig nem használt akadályokat is kitalált a cseszneki pályára. Anélkül, hogy mindent elárulnánk: lesz vizes árok, ahol rúd segítségével kell majd megúszni a fürdést.Közel 2000 ember kikapcsolódásáról, biztonságáról több mint 150 szervező fog gondoskodni szombattól. A pályán nem csak erőre, józan észre is szükség lesz. Egyrészt a szintemelkedés miatt, másrészt a héten sok eső esett a Bakonyban is, ezért a pálya csúszós. A szervezők péntek késő délután még egyszer bejárják a rövid és hosszú pályát is, hogy minden stimmeljen.