Megküzdöttek régi álmukért - az öttevényi óvodát és bölcsődét korszerűsítették - fotók

Új játékok a kicsiknek



Az öttevényi jótékonysági adventi vásár bevételét évek óta az óvoda javára ajánlják fel a látogatók. Az adományokból új játékokat vásárolnak a gyerekeknek.

"Ebben az önkormányzati ciklusban kiemelt terv volt, hogy rendbe tegyük az óvodai és bölcsődei nevelés infrastruktúráját" - kezdte Bider Zsolt polgármester.Az elmúlt években a gyereklétszám nőtt Öttevényen. A település Győrtől 15 kilométerre van, sokan találnak itt otthonra, 3100 körül mozog a lélekszám. Az óvoda korábbi helyzetéről sokat mond, hogy az egyik csoportot helyhiány miatt a tornaszobában helyezték el, így a kicsiknek télen alig volt lehetőségük mozogni. A bölcsődében egy szobában oldották meg a foglalkozásokat, várólista alakult ki a helyekért.Az intézmény régi szárnya a II. világháború előtt épült. Ezt a '80-as években bővítették újjal. A szűkülő teret az intézmény munkatársai is megszenvedték. Nem volt öltözőjük, illetve olyan helyiség, ahol a nevelőtestületi üléseket tarthatták volna. A régi épület mostanáig nem csatlakozott a szennyvíz-hálózatra."A koncepciónk az volt, hogy a két épületet összekössük, így többfunkciós tér jöjjön létre. Ez most már ebédlőként működik. A padlásteret beépítettük, itt kaptak helyet a nevelőtestületi szobák. Új vizesblokkokat és modern tűzjelző rendszert is kialakítottunk" - mondta Bider Zsolt. A 145 millió Ft-os beruházás nagy része pályázati támogatásból valósult meg, az önkormányzat önrésze 21 millió Ft volt.Az ovi és a bölcsi felújítása három hónapot vett igénybe, az utolsó simítások most zajlanak. Az építőipar helyzetéről, a szakmunkások hiányáról tanulságokkal szolgál a beruházás."A közbeszerzés során látszott, hogy a kivitelezők nem nyüzsögnek a munkáért. Kénytelenek voltunk hat vállalkozást meghívni a tenderre, közülük ketten adtak ajánlatot. Az egyik cég nem tudta teljesíteni a feltételeket, így egy vállalkozás maradt talpon. Ők konzorciumban egy másik céggel referenciamunkaként tekintettek a projektre. A munkálatok közben számos probléma felmerült, akadtak bőven álmatlan éjszakáim. Az idő is szorított bennünket. Ha idén nem zárul a beruházás, akkor 40 millió Ft támogatást buktunk volna el" - közölte Öttevény polgármestere.Bider Zsolt kérdésünkre hozzátette: "az általánydíjas szerződést 10 százalékos tartalékkerettel kötöttük meg. Így a kivitelező a tartalékkeret felett nem követelhetett többletdíjat a munka elvégzéséért, vagyis nem kellett plusz összeget áldoznunk az eredetileg tervezettnél".Az elmúlt három évben az öttevényi óvodában generációváltás történt. Kiváló pedagógusok mentek nyugdíjba, a helyükre fiatal óvónők érkeztek. Az óvónők cserélődése viszonylag sűrű volt az elmúlt időben, a törzsgárda mostanra stabillá vált.