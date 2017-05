Megírták Nózi, a rendőrkutya történetét

Különleges kisállat József, művésznevén Nózi, aki rendőrkutyaként korábban rengeteg ügyet göngyölített fel Győrben. Jelenlegi gazdája, Pokornyi Katalin kreativitásának köszönhetően ezek a történetek nem maradtak kimondatlanok: nemcsak megírta Nózi igaz történetét, de Kántor Kata írói néven csodás meséket vetett papírra.Ezekben valós és fiktív eseményeket ötvöz, a bűnözés fogalmát ezzel játékosan megismertetve a gyerekekkel.Kántor Kata – Az ékszerrablók nyomában című mesekönyv szerzője – Győr-Ménfőcsanakról származik, ott járt általános iskolába, majd a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, így sok szál fűzi városunkhoz. „Humán szakos voltam, akár innen is fakadhat, hogy az írás mint önkifejezés jelent meg az életemben" – kezdett bele a meseíró. Pokornyi Katalin évek óta Budapesten él, felnőtt évei mégsem csak a fővároshoz köthetők. „A győri Széchenyi-egyetemre jártam jogi asszisztensi képzésre, s csak utána kezdtem a rendőrtiszti főiskolán tanulni, melyet a jogi egyetem elvégzésével koronáztam meg" – mondta, s hozzátette, hogy sokáig Győrben dolgozott, egészen 2008-ig, amikor is megszűnt a határőrség. Külföldön is rengeteg tapasztalatot szerzett, hiszen néhány éve Ukrajnában töltött be egy rendészeti diplomáciai pozíciót.

„Az egész család kiköltözött Ukrajnába, a lányom ekkor kilencéves volt. Ott kezdtem el neki meséket írni, egészen pontosan gyermekeknek szóló detektívtörténeteket, melyeket realista, bűnözési helyzetekkel tűzdeltem teli. Ezekből a történetekből állt össze a mesesorozat" – emlékezett vissza Pokornyi Katalin rendőr őrnagy, aki jelenleg az Európai Rendőr-akadémia munkatársa. „A munkahelyemen az Európai Unió számos tagállamából vannak kollégáim, így egy multikulturális környezetben tevékenykedünk. Már nem is tudnám másképp elképzelni a mindennapjaimat. S itt nem is a rang vagy a hierarchia, jóval inkább a csapatmunka, az egyéni hang és az alkalmazkodás számít. Nagyon örülök, hogy napi szinten használhatom a nyelveket, melyeket ismerek, az angolt, az oroszt és az olaszt" – tette hozzá.

– Megfordult-e már a fejében, hogy valamelyik idegen nyelven is megírja Nózi mesés történeteit? – fogalmazódott meg bennem rögtön a kérdés. „Igen, már gondoltam rá, sőt, egyszer neki is álltam a fordításnak, de rájöttem, hogy a műfordítás egy külön szakma, s egy hangulat, egy közeg bemutatásakor jóval több kell, mint nyelvismeret" – hangzott a válasz.Megtudtuk, hogy a Nózi igazából művésznév, a nyugdíjas rendőrkutya igazi neve József, s 2008-ban vették nyilvántartásba. „Hathetes kora óta él a családdal; úgy érzem, gazdájának mondhatom magamat. A gyermekem édesapja, Ilauszki Tibor, akivel 18 évig alkottunk egy párt, rendőrségi kutyakiképző, ő készítette fel és dolgozott a kutyussal hét éven át. Innen jött az inspiráció a kutyás történetek megírására" – mondta Katalin, akit mindig is elképesztett, hogy milyen magas fokon tud működni az ember-kutya kommunikáció.

A meseregény vizeire visszaevezve kiderült, hogy az őrnagy s egyben írónő a Könyvmolyképző Aranymosás című pályázatára küldte be alkotását 2015-ben, melyet sikerült megnyernie, így azt országosan kiadták tavaly decemberben. „Jelenleg két újabb, szerkesztés alatt álló könyv van a kiadónál, alig várom, hogy azok is a polcokra kerülhessenek" – mondta a blogot és közösségi oldalt is vezető Katalin.Az internetes platformok segítik abban, hogy a Nózival történt igaz történeteket még szélesebb olvasótáborhoz juttathassa el. „Posztoltam például a kábítószer-kereső kutyakiképzési iskolában szerzett tapasztalatairól és néhány bevetéséről is. Magát a mesét szeretném ezekkel a bejegyzésekkel népszerűsíteni. Engedélyt kaptam az Országos Rendőr-főkapitányságtól, hogy a jegyzőkönyvekben található információkat felhasználhassam, így még hitelesebbek a megírt történések."Kik alkotják Az ékszerrablók nyomában című könyv olvasótáborát? Erre a kérdésre is izgalmas választ kaptunk a szerzőtől: „Főképp hat éven felüli kisiskolásoknak ajánlott a könyv, de a felnőttek, például az idősebb korosztály képviselői is szívesen a kezükbe veszik. Sokan, miután megvesznek egy példányt, lefotózzák a kutyusukkal együtt és kirakják a közösségi oldalamra. Örömmel tölt el, hogy ezek az élmények így összekötik az olvasóközönséget."Pokornyi Katalinnak óriási élményt jelentett, amikor egy órát dedikált a Budapesti Könyvfesztiválon áprilisban, hiszen ekkor személyesen is megismerhette olvasóit. „Bátran odajöttek hozzám, megsimogatták Nózit, és magammal vittem néhány eszközt, amikkel ujjlenyomatot lehet venni. Sokan élvezték ezt az apró programot, amíg szóba elegyedtünk" – emlékezett vissza a tavaszi eseményre.– Szeretné-e azt, hogy csak az írással foglalkozzon, főállásban? – tettem fel azt a kérdést, amelyen már ő maga is többször gondolkodott. „Egyelőre hobbim az írás, még nem tudok erre választ adni. Bár azt már látom, hogy egy mai magyar szerzőnek sokat kell tennie ahhoz, hogy hivatásából stabilan meg tudjon élni" – mondta.Nózinak – a mesék főszereplőjének – már a való életben is rengeteg kalandban volt része. Egyszer például egy teaházban kellett szimatot fognia, ahol a nyomozók információi szerint marihuánát is árultak. „Szinte lehetetlennek tűnt a feladat, hiszen a raktárhelyiség faltól falig csordultig volt vászonzsákokkal, melyek különféle, nagyon intenzív illatú teafüvekkel voltak telirakva. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, de József kutyánk megtalálta az agyonzsúfolt raktárban a marihuánát. A hely tulajdonosa alig akarta elhinni" – mesélte az őrnagy-írónő, majd hozzátette: „A kutyákat nem lehet becsapni. Sokan úgy tartják, hogy erős szagokkal, például fűszerekkel összezavarható a szaglásuk, pedig nem. Elképesztő érzékeik vannak. Ahhoz hasonlítható, ahogy mi különböztetjük meg a színeket, árnyalatokat."Pokornyi Katalinnal júniusban, az ünnepi könyvhéten találkozhatunk legközelebb. Nagy vágya, hogy egyszer a Győri Könyvszalonra is eljuthasson.