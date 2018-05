Megint megvizsgálják a téti benzinkútrablót

Újabb orvos-szakértői vizsgálatnak vetik alá a téti benzinkútrablót, pontosabban a rablást csak megkísérlő P. Ferencet. A bíróság új egészségügyi adat birtokába jutott a börtönben született drogprevenciós anyag kapcsán, s ez elbizonytalanította: vajon tényleg teljesen beszámítható volt-e a most 30 éves gyarmati vádlott.Tavaly májusban este 11 körül arcát egy maszkkal elfedve a téti benzinkútra ment, italozás után. A bolt már zárva volt, egy kiszolgáló ablakhoz lépett, az üveget ütögette és pénzt követelt. Eközben a kezében gáz-riasztó fegyvert szegezett az égnek és lőtt. Az alkalmazott az ablakot becsapta, társát riasztotta. A vádlotthoz mentek és közölték vele, hogy a pénz hátul van az épületben, ezután a rendőrség kiérkezéséig próbálták őt szóval tartani.Nem adtak át neki semmit, mire a vádlott még egyet lőtt a levegőbe, majd autóba pattant és elhajtott. Az egyik kútkezelő utána eredt a saját kocsijával és közben tájékoztatta a rendőrséget a rabló haladási irányáról. P. Ferencet ezután három rendőrautó is üldözte, ő persze sorra sértette a KRESZ-szabályokat, amit utóbb felrónak neki, akárcsak azt, hogy veszélyeztette a rendőrök és mások testi épségét, véralkohol-értéke pedig 2,15-2,26 ezrelék között lehetett.A benzinkutast oklevéllel tüntette ki a rendőrkapitány, P. Ferencet pedig az előzetes letartóztatás várta. A Győri Járásbíróság korábban 5 év 6 hónapra ítélte, de védője fellebbezett. Meggyőződésük, hogy a vádlott nem látta be teljesen tette következményeit, s védekezése szerint egyébként nem a pénzre, hanem épp a börtönre „hajtott", mert fenyegették és zárt helyen akart lenni.Dr. Jungi Eszter tanácsa később hirdet ítéletet, ha már ismeri az új orvos-szakértői véleményt. Úgy látja, hogy a korábbi kiegészítésre szorul, s ezt a végzését azután hozta, hogy a védő, dr. Wesztergom Judit szerdán becsatolta a börtönben készült igazolást a drogprevenciós programról, amelyen védence is részt vett.