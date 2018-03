Megható: százak futottak a rákkal küzdő Roliért Enesén - fotók

Szívből jött – Roland és édesanyja rendkívül hálás volt, hogy ilyen sokan kifejezték szeretetüket és támogatásukat. Fotó: H. Baranyai Edina

Jótékonysági futóversenyt rendeztek Enesén szombaton a nyirokmirigyrákkal küzdő helyi fiú, Heindl Roland megsegítésére. Csaknem egymillió forint gyűlt össze. A családnak a Kisalföld alapítványa is támogatást adott át.Olyan fél éven van túl az enesei Magyar Tímea és fia, Roland, amit senki sem kíván magának: a győri Jedlik-középiskolába járó 16 éves diákról januárban derült ki, hogy daganatos betegségben szenved.„Az első tünetek tavaly szeptember végén jelentkeztek. Roland két-három hetente belázasodott – idézte fel az édesanya.– Néhány hónap alatt húsz kilót fogyott, a végén már jártányi ereje sem volt. Orvostól orvosig jártunk, mire kiderült, hogy a nyirokmirigyráknak egy olyan válfaja, az úgynevezett szürke zóna limfóma támadta meg, amit huszonöt éve nem diagnosztizáltak Magyarországon – idézte fel megpróbáltatásaikat az édesanya.– Testének több részén – a máján, a lépén, a szegycsontjánál, a csontvelőjében – találtak daganatokat, mire megkezdődtek a kezelések. Most már a harmadik kemoterápián vagyunk túl és biztatóak az eredmények."Magyar Tímea nagyon nehezen viselte, hogy fia szenved, és nem tudjákmegmondani, mitől, majd összetört, amikor kiderült, mi a baj. Azóta viszont igyekszik erős lenni és mindent megtesz a gyermekéért.Roland kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy elfogadta a történteket és pozitívan áll a dolgokhoz: „Az orvosok azt mondják, hogy hősiesen viseltem a kezeléseket, és rajtam is múlt, hogy ilyen mértékű javuláskövetkezett be."Nemcsak ők, hanem rengetegen mások is szorítanak Roliért, aminek szombaton bizonyságát is adták Enesén, ahol jótékonysági futóversenyt tartottak, hogy a bevétellel támogassák a családot. A rendezvény ötlete Varga Zsófia fejéből pattant ki.„Nemcsak a pénzgyűjtés volt a cél, hanem az is, hogy erőt adjunk Roliéknak. Én már annak is örültem volna, ha húszan itt vagyunk, ehhez képest hatalmas öröm, hogy milyen sokan jöttek el" – sorolta lelkesen Zsófia, akit rengetegen segítettek a szervezésben.Valóban megkapó volt az a tömeg, amely a focipályánál a startnál összegyűlt, s amely a bemelegítésnél többször is zúgó „Hajrá, Roli!" kiáltással biztatta a beteg fiút. A 800 méteres, a 3 és az 5,5 kilométeres távot csaknem 400-an teljesítették, az eredményhirdetéskor pedig kiderült, hogy – minden várakozást felülmúlóan – 967.500 forint jött össze. Ehhez a Kisalföld a Jóakarat hídján olvasóink adományait – 150 ezer forintot – tette hozzá. A futók szerencsére nem áztak el, bár ekkorra megnyíltak az ég csatornái, de az eső mellett sok szemből a meghatottságkönnycseppjei hulltak.Az édesanya, aki nem is hitte volna, hogy ennyien szeretik őket és ilyen sokan akarják Roland gyógyulását, zárszóként fiát idézte: „Anyu, megcsináljuk!"Úgy legyen.