Megható rendőrsztori - Győri rendőrök köszöntötték a négy éves Zalánt - fotó, videó

A kisfiú szülei az idei évben is szerették volna emlékezetessé tenni gyermekük 4. születésnapját, melyre több szervezet mellett meghívót kaptak a megye rendőrei is. A születésnapi ünnepségre a győri rendőrök nem érkeztek üres kézzel. Idén a kisfiút a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság egyik leggyorsabb rendőrautójába ültették be, majd a gyermek örömére a szolgálati autó hang- és fényjelzését bekapcsolva egy kört tettek vele a faluban. Miután visszatértek az ünneplőkhöz a Pannonhalmi Rendőrőrs vezetője egy távirányítós rendőrautóval lepte meg a szülinapos kisgyermeket.Kedves Zalán!A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság minden rendőre nevében boldog születésnapot kívánunk Neked! - olvasható a rendőrség beszámolójában.