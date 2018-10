Megharapta a mentőápolót egy sportesemény önkéntese Győrben

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádol egy nőt, aki a mentőautóban megharapott egy mentőápolót.



Az ötvennégy éves nő a vádirati tényállás szerint 2017 nyarán Győrben egy nagyszabású sporteseményen volt önkéntes, ahol rosszul lett. Epilepsziás tünetei miatt a közelben szolgálatot teljesítő rendőrök mentőt hívtak hozzá.



A kiérkező mentőautóba a hölgy ugyan beszállt, de a vizsgálatokat elutasította. Kórházba szállítása során a biztonsági övét többször kikapcsolta, felállt az autóban.



A biztonsági öv utolsó visszakapcsolásánál az elkövető két kézzel ráfogott a mentőápoló jobb kezére és beleharapott a csuklójába. Az ezt követő dulakodás során a földre esett a mentőápolónál lévő – adatrögzítés céljából rendszeresített – 200.000 forint értékű táblagép is, amely összetört.



A mentőápoló harapott sérülése nyolc napon belül gyógyult, azonban a harapásoknál súlyos sérülések, vagyis elfertőződés és ínsérülés is gyakran előfordul. Emiatt a testi sértési cselekmény is súlyosabban minősül.



Az elkövetővel szemben hét és fél év szabadságvesztés is kiszabható - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész hétfőn.