Megérkezett Győrbe Orbán Viktor, beszédet mondott a városházánál

Dr. Tamás László János kórházi főigazgató is a terembe lépett. Utánuk jön a Leier cégcsoport képviseletében az igazgató... Jönnek tehát a prominensek.

A díszteremben természetesen nemcsak a sajtó képviselői vannak jelen, hanem a győri önkormányzatképviselő-testületének tagjai, illetve a meghívott vendégek is. Látjuk az alcuferes Horváth testvéreket, dr. Lanczendorfer Erzsébetet, aki korábban KDNP-s országgyűlési képviselő is volt, s többször vendégül látta Győrben Orbán Viktort, Fogarasi Zoltánt vezető megyei mentőtisztet, rendőrségi vezetőket, a Győr-Szol vezérkarát, Forgács Pétert, a Győri Nemzeti Színház igazgatóját...

10:39

Orbán Viktor fél 10 körül érkezett Győrbe a városházára, ahol szimpatizánsok várták. Azért néhány mondatot itnézett is, azt hangsúlyozva, hogy Győrre számít a kormány, és a kormány is számít az "erős vállakra". Itt Győr gazdasági erejére célzott, mondván: nem csak a felzárkózó települések fejlesztései szükségesek, hanem az erősebb régióké is.





"Az ország áll a lábán, az alapjaink stabliak" - fogalmazott a kormányfő a Városháza lépcsőjén.



Hamarosan kezdődik a Borkai Zsolttal közös sajtótájékoztató, melyet a díszteremben tartanak. A sajtó már nagy számban felsorakozott az eseményre. hamarosan percről percre tudósítunk az eseményről.