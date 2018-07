Megérkezett az ÉNYKK több mint négyezer dolgozójának fizetése

13.59 - Egy, az ÉNYKK-nál dolgozó olvasónk jelzése szerint megérkezett az utalás szerda délután. Az ÉNYKK is úgy tájékoztatta lapunkat, hogy az alkalmazottak megkapták a bérüket.



10.05 - Több mint négyezer dolgozó nem kapta meg kedden a fizetését az ÉNYKK-nál. A jogszabályok szerint a júniusi bérüket legkésőbb július 10-ig kell megkapniuk a munkavállalóknak, azonban az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. dolgozói azt jelezték ma szerkesztőségünknek, hogy tegnap nem érkezett meg számláikra a pénz.



Hegedüs-Kuti Piroska, a társaság kommunikáció-, PR- és marketing csoportjának vezetője elmondta, hogy sajnos rajtuk kívül álló okból, a banki rendszer hibája miatt tegnap valóban nem kapták meg a bért dolgozóik. Ez mintegy 4300 embert érint.



„A banki rendszer nem tudta kezelni az utalást, mi mindent ugyanúgy tettünk, ahogy eddig, időben elvégeztük a bérszámfejtést, elindítottuk az utalást, hogy tizedikén mindenkinek a számláján rajta legyen a fizetése. Mivel ez mégsem történt meg, jeleztük a hibát dolgozóinknak és folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél előbb hozzájuthassanak pénzükhöz. Mindent megteszünk ezért és ez még ma valamilyen módon meg is történik, megoldódik a gond. Egy másik bankkal is felvettük a kapcsolatot" – fogalmazott a csoportvezető.