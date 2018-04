Megdicsérte a rendőrséget a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés

A megyei rendőr-főkapitányság vezetője a megyei közgyűlés előtt számolt be 2017. év eredményeiről.

Kép forrása: police.hu

A dandártábornok elmondta: a regisztrált bűncselekmények száma 16 százalékkal esett vissza 2016-hoz képest. A csökkenés a soproni kivételével minden kapitányság területére igaz volt. A 2010-es adatokkal összehasonlítva ráadásul még nagyobb, mintegy 50 százalékpontos a javulás. Pozitív az is, hogy a tavalyelőtti 1979 után tavaly csupán 1793 bűncselekmény történt közterületen, míg a 14 kiemelten kezelt bűncselekményből 4558 helyett 3858 került a statisztikába.Csizmadia Gábor Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitány a megyei közgyűlés ülésén arról is beszélt, hogy a nyomozás eredményessége tovább javult, megközelítette a 64 százalékot. Ez a szám egy évvel korábban még csak 61,4 százalékot tett ki, a 2012-es mélypont idején pedig csupán 42,4-et.A beszámolóban szó esett a személyi sérüléses balesetekről is. Ilyenből 8 százalékkal kevesebb következett be 2017-ben, mint 2016-ban. A halálos karambolok száma 38-ról 32-re, a súlyos sérülésessel járóké 259-ről 256-ra, míg a könnyű sérüléssel járóké 464-ről 413-ra mérséklődött. Az okokban kis változást jegyeztek fel: tavaly nem a gyorshajtás, hanem az elsőbbség meg nem adása miatt következett be a legtöbb baleset.Csizmadia Gábor az illegális migrációról kifejtette: tavaly 450 embert állítottak elő, 78 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.Nagy Gergely (Jobbik) a vámosszabadi tábor bezárására kérdezett rá. Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke (Fidesz–KDNP) úgy válaszolt: az a létesítmény, ami 2015-ben működött, gyakorlatilag bezárt, hiszen már nem illegális migránsok tömegei vannak ott, hanem Magyarországon jogszerűen tartózkodó menekültek. Tegnap mindössze tizenketten voltak az egész épületben.Szabó Zoltán (Demokratikus Koalíció) a kormány „migránshisztijét" megemlítve utalt arra, hogy szerinte túl sok rendőr teljesít szolgálatot a határon az érkezők számához képest.Németh Zoltán szerint a műszaki eszközök – például a kerítés – mellett a rendőri erők demonstratív jelenléte is szükséges ahhoz, hogy visszatartsák a hazánkba illegálisan belépni készülőket.A közgyűlés tárgyalta a vasúti közlekedés helyzetét is, amelyről Thoma László, a MÁV-Start Zrt. győri telephelyvezetője és Takács Ádám, a GYSEV Zrt. személyszállítási igazgatója beszélt. Utóbbi elmondta: a társaság koronaékszere a Győr–Sopron vasútvonal, amely fejlesztésre szorul. Szerinte az egész, egyébként 90 százalék feletti kihasználtsággal működő vonal – különösen a Győr–Csorna szakasz – megérett a kétvágányúsításra.Többet dolgoztak a polgárőrökGyőr-Moson-Sopron megyében 90 egyesületben 2720 új típusú igazolvánnyal rendelkező polgárőr tevékenykedett tavaly – derült ki Csaplár Zoltán, a megyei polgárőrszövetség elnöke tájékoztatójából. Ők 368 ezer órát szolgáltak, amiből 32 ezret a rendőrséggel közösen.