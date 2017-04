Megállapodást kötött a győri egyetem az Antenna Hungária Zrt.-vel

Együttműködési megállapodást kötött egymással a Széchenyi István Egyetem és az Antenna Hungária Zrt. csütörtökön. A szerződés részeként a cég támogatja a hallgatók szakirányú továbbképzését, részt vesz gyakorlati képzésükben, az intézményben működő tudományos diákköröket pedig bevonja szakmai munkájába. Cél a társaság diplomás szakember-utánpótlásának biztosítása is.



A zrt. 20 millió forintot szán hallgatói ösztöndíjak alapítására, ezenkívül további ötmillió forint támogatást nyújt az egyetemnek, amellyel kutatási és oktatási területen is kooperál.



A megállapodást Kara Ákos infokommunikációs államtitkár, győri országgyűlési képviselő kezdeményezte. A politikus az aláírási ünnepségen elmondta: fontos, hogy az egyetemnek a járműiparon túl az infokommunikációs iparággal is erős kapcsolatai legyenek. A mostani kontraktust az ebbe az irányba tett második lépésnek nevezte, utalva az elsőre, a Huawei céggel kötött megállapodásra. Az államtitkár bejelentette: várhatóan ősszel az ország első infokommunikációs élményközpontja nyílik meg a Mobilisban.



Földesi Péter rektor azt hangoztatta: az egyetem a kormányzati elképzelésekkel és a felsőoktatási stratégiával összhangban régóta gyakorlatorientált képzéseket folytat. Jelezte: a zrt.-vel eddig is együttműködtek, s a partnerség most még szorosabbá válhat.



Kápolnai András, az Antenna Hungária vezérigazgatója beszédében a megállapodásra utalva azt a mondást idézte, miszerint a jövő megjóslásának legbiztosabb módja, ha mi találjuk fel.