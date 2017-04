Megállapodást kötött a győri egyetem az Antenna Hungária Zrt.-vel

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött a győri Széchenyi István Egyetem az Antenna Hungária (AH) Zrt.-vel csütörtökön, ennek célja a képzések további erősítése és a cég szakember-utánpótlásának segítése - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t.



A megállapodás a hallgatókkal, az oktatással, a kutatási projektekkel és az egyetemi rendezvényekkel kapcsolatos közös munka kereteit adja meg.



Az együttműködés részeként az Antenna Hungária segíti az egyetemet a digitális műsorszórással kapcsolatos kurzusok tematikájának, tananyagának folyamatos fejlesztésében, szakdolgozati, diplomamunka- és doktori témák kidolgozásában, szakirányú továbbképzések indításában és a gyakorlati alkalmazásban.



Az AH anyagi támogatást nyújt a felsőoktatási intézménynek, ami hallgatói ösztöndíjak alapítását is lehetővé teszi.



Több közös kutatási területet is megjelöltek, köztük a vezeték nélküli szolgáltatásokat, különösen a digitális és analóg műsorszórást, a multimédiás szolgáltatásokat és a távközlési kommunikációs hálózatokat.



Az AH mindezek mellett szakmailag és anyagilag is támogatja a távközlési világnap alkalmából megrendezendő egyetemi eseményt és a hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzét.