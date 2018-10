Még októberben megnyithatják a rámpát a vasútállomáson Győrben

A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete újból, többedszer is a győri útállomás bejáratánál kialakított feljáró miatt kereste meg szerkesztőségünket. Szeretné , ha a látszólag már ész rámpát használni lehetne. Erről már többször írtunk is lapunkban, a MÁV szerint azonban eddig még nem volt teljesen ész és nincsenek meg a használatbavételi engedélyek. Ezt a választ, mivel tagjaikra, a mozgáskorlátozottakra nézve hátrányos, az egyesület nem fogadta el. Tart attól, hogy csak a útállomás csarnokában észülő kormányablakkal együtt, jövőre adjá át, nyitjá meg a feljárót is, de szerintü utóbbi használatát mielőbb meg kellene engedni, hisz arra a kerekesszékeseknek nagy szükségü van és másoknak is nagy önnyebbséget jelentene, főleg a bőröndökkel utazóknak. Nem értik, miért nem lehet a feljáróra ülön használatbavételi engedélyt beszerezni, miért kell ezzel megvárni a kormányablak elkészültét.„Ha a feljáróra vonatkozik a törvény, miszerint használatbavételi engedély nélkül nem lehet átadni, akkor a szintén a beruházás részét épező, mellette lévő, megújított lépcsőre mért nem?" – írta levelében az egyesület, ugyanis a lépcső már használható és erre a érdésre mindenképp szerettek volna választ kapni. Az egyesület korábban özvetlenül nem kereste meg a MÁV-ot és más illetékest se, de nemrég a úttársaságnak utasészrevételt üldött a témában és lapunknak jelezte, hogy ha -éig a feljárót nem nyitjá meg, akkor a mozgáskorlátozottak és a velü egyetértő a útállomás előtt kordonbontó tüntetést tartanak, hogy felhívjá a figyelmet az akadálymentesítés fontosságára. Akkor is, ha akciójuk után a kordonokat visszarakatja oda a MÁV, ahol most vannak.A MÁV zrt. legutóbbi érdéseinkre újabb válaszlevelet üldött. Eszerint szakemberek azon dolgoznak, hogy minél előbb meg lehessen nyitni a rámpát a törvényi előírásokat betartva. Pénteken, -én a kivitelező azt jelentette, hogy ész, így megkezdődhet a műszaki átadás-átvételi folyamat. Várhatóan október második felében lezajlik a próbaüzem, a műszaki átadási és a használatbavételi eljárás, így a hónap végéig megnyitható a rámpa. Ezért a úttársaság szeretné lapunkon keresztüla kedves utazó özönség és a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének türelmét érni.„A rámpa átadásáig a útállomásra, a peronokra – az eddigieknek megfelelően – biztosítjuk az akadálymentes bejutást a mozgáskorlátozottak számára előzetes bejelentés esetén. A kordon a használatbavételi engedély megszerzését övetően bontható el jogszerűen. Mint azt i levelünkben is megírtuk, a munkálatok még nem fejeződtek be, ezért nem történt meg a műszaki átadás-átvétel, és nem áll rendelkezésre a használatbavételi engedély sem. Utóbbi hiányában nem adhatjuk át a területet az utazó özönségnek" – áll a MÁV özleményében, amiben az is szerepel, hogy ugyan a kormányablakhoz kapcsolódó munkálatoknak öszönhetően fogja a főbejárat mindkét oldalán rámpa segíteni majd a mozgáskorlátozottak özlekedését, de annak használatbavételéhez nem kell megvárni a kormányablak átadását. S a mostani fejlesztés révén a jelenlegi pénztárak mellett egy akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára is önnyen megközelíthető mosdót is kialakítanak.A MÁV arról is részletes tájékoztatást adott, mit tett az akadálymentesítésért országosan, és arról is, hogy a győri állomáson a mozgáskorlátozottak vonatra szállását emelőberendezéssel is segítik, az aluljárószintről a peronra jutáskor kollégáik segédkeznek. Csoportos igény esetén az első vágányon tudnak felszállást biztosítani, ha ezt az igényt jelzik. ( További információk a mozgáskorlátozottak utazásáról itt.)