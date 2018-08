Még nem tudja, hova menjen a hosszú hétvégén? Itt az összes augusztus 20-i program!

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 18–20., szombat-hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 19., vasárnap

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 17–19.

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 18., szombat

08. 18., szombat

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 18., szombat

08. 19., vasárnap

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

08. 20., hétfő

Községháza, 16 óraElszármazottak találkozója a helyiekkel. Kiállítás nyílik Pápai Miklós festő képeiből.Községháza, 9.30 óraBeszédet mond Csigó László alpolgármester. Irodalmi emlékműsor a Rábca Dalkör és Fekete Sára közreműködésével.Római katolikus templom, 11 óraWinkler Zsolt plébános ezüstmiséje, kenyéráldás.Községháza, 18.30 óraA Szentegyházi Gyermekfilharmónia svédországi turnéja előtt szabadtéren ünnepi hangversenyt ad.Államalapításunk és az új kenyér ünnepeKatolikus templom, 10.30 óraÜnnepi szentmiseZichy park, 11.30 óraSzent István-napi ünnepség és testvérek kenyere program a Zichy parkban. Ünnepi beszédet mond Csuka László alpolgármester. Részt vevő települések: Ács, Bana, Bábolna, Nagyigmánd, Csallóközaranyos, Komáromszentpéter, Olasztelek.Református templom, 15 óraHagya-ték-a a templomodban.FőzőversenyVak Bottyán park14 óra: A főzés megkezdése, lovas kocsikázás, népi játszótér, kézműves-foglalkozások, helikopteres sétarepülés (a helikopter a sportpályáról indul). 17.30 óra: A bográcsok zsűrizése, díjazása. 17.45 óra: Az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak trombitanyitánya. 18 óra: A Bakonyszentlászlói Csörgő Kút néptáncegyüttes bemutatója. 19 óra: Ferenczi György és a Rackajam. 21.30 óra: Tűzijáték.KenyérszentelésNepomuki Szent János katolikus templom, 9 óraKenyérszentelés a szentmise keretében.Szent István-napi megemlékezésMária Magdolna-templom, szováti településrész, 11 óraÜnnepi szentmise, kenyéráldás. Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes koncertje.Szent István király ünnepeKatolikus templom, Fő tér, 10 óraÜnnepi szentmise, majd koszorúzás a Millenniumi emlékműnél, utána megemlékezés a Fő téren.Szent István-napi megemlékezésVárosi Művelődési Központ, 17 óraBeszédet mond dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, átadják a helyi kitüntetéseket, megáldják az új kenyeret. Esszencia címmel Közép-Erdély táncaiból mutat be összeállítást a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes.9.30 óra: Szentmise és kenyéráldás a templomban.10.30 óra Ünnepély a közösségi ház udvarán a Dunakilitiért Egyesület szervezésében. A zászlófelvonás után ünnepi beszédet mond dr. Kocsis Sándor, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület volt elnöke. A megszentelt kenyeret Kovács Andor Tamásné polgármester szegi meg.Szent István-napi ünnepi megemlékezésDunasziget, Jézus Szíve-templom, majd kultúrház9.30 óra: Szent István-napi megemlékezés Dunaszigeten, búcsúi szentmise a dunaszigeti Jézus Szíve-templomban. Egy órával később a templom előtti téren Dunaszigeti Táncoslábú Nótázók nyitótáncával folytatódik a program, ahonnét lovas kocsikkal, nótaszó kíséretében utaznak át Doborgazra. A kultúrháznál ünnepélyes keretek között átadják és megáldják az elkészült teret és parkolót. 16 órától pedig az emlékparkban folytatódik a megemlékezés a Szent István kenyere című ünnepi műsorral, a Pesti Kisszínház társulatának közreműködésével. Valamint megszentelik a kenyeret és elhelyezik az emlékezés koszorúit is.FalunapFocipálya11 óra: Ökumenikus istentisztelet (a katolikus templomban). 12 óra: Ebéd. 13 óra: Ugrálóvár, óriáscsúszda, játszóház. 14 óra: Virilisták köszöntése, kitüntetések átadása. 14.45 óra: Az Enesei Borostyán Kórus fellépése. 15 óra: Király Kitti és Sheck Ádám slágereket énekel. 15 óra: U19-es labdarúgó-mérkőzés. 16 óra: Színpadon a Pápai Musical Stúdió. 17 óra: A Bóbita együttes zenél. 17 óra: Felnőtt bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 18.30 óra: Mulatós zene a Balance Banddel. 19.30 óra: Tombolasorsolás. 20.30 óra: Nagy Feró és a Beatrice. 22 óra: Bál az Acustic ’69 együttessel.Szent István királyt éltetikSzent András-templom, 9.30 óraAz ünnepi szentmisét követően ünnepi beszédet mond Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója. Az ünnepi műsorban közreműködik Zombó Petra (ének), Kovács Klaudia (vers). Az ünnepség házigazdája a Fertődi Eszterlánc Nyugdíjas Egyesület.Családi napSzabadidőközpont és könyvtár14 óra: Családi délután. Fellépők: Drazsé zenekar, Pohly Boglárka, Mandula színház.17 óra: Szász István festőművész kiállításának megnyitója.18 óra: Balogh Bikini Tribute Band.20 óra: Utcabál.KenyéráldásSzent István-szobor, 11 óraKenyéráldást, azt követően megemlékezést és koszorúzást tartanak az önkormányzat szervezésében. Közreműködik Németh Fanni tanuló, köszöntőt mond Szántó Zoltán iskolaigazgató.Polgármesteri hivatal előtti Háry Dezső tér, 9 óraÜnnepi beszédet Major Gábor polgármester mond. A Duna-parti Örökifjak Kórusának műsora után dr. Maróti Gábor plébános megáldja az új kenyeret, majd a civil szervezetek képviselői elhelyezik koszorúikat, virágaikat a kereszt előtt.Szent István- napi ünnepélyRómai katolikus templom, 17 óraÜnnepi szentmise, az új kenyér megáldása.1 ünnep – 3 napGyőr-Marcalváros, Cirkusz térIngyenes belépés!08. 18., szombat16 óra: Valaskó Ferenc.17 óra: Gramy Music.18 óra: Foky.19 óra: Lagzi Lajcsi.19. 50 Borsi Róbert önkormányzati képviselő köszöntője.20 óra: Korda György és Balázs Klári.21 óra: DJ Dominique.08. 19., vasárnap14 óra: Lufihajtogató bohóc.15 óra: Szeniorörömtánc Zsuzsival.16 óra: Csokigyáros – meseelőadás.17 óra: Rockmilady.18 óra: Karthago – élő nagykoncert.20.45 óra: Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő köszöntője.21 óra: Bródy János: Ráadás – élő nagykoncert.08. 20., hétfő10.30 óra: Szentmise kenyérszenteléssel – Szentlélek-templom.14 óra: Lufihajtogató bohóc.14 óra: Rába Dalkör.15 óra: Rudi bohóc.16 óra: Jack, a kalóz – meseelőadás.17 óra: Arizona.18 óra: Kozsó és az Ámokfutók.19 óra: Name Project.20.45 óra: Borkai Zsolt polgármester köszöntője.21 óra: Majka & Curtis – élő nagykoncert.22.30 óra: Tűzijáték.23 óra: Zárás.Szent István-napi városi ünnepségSzent István király szobra (Bécsi kapu tér), 9 óraÜnnepi beszédet mond Rózsavölgyi László, a közgyűlés oktatási, kulturális, sport- és turisztikai bizottságának elnöke.Szabadhegyi Rózsák tere, 17 óraSzent István-napi megemlékezésÜnnepi műsor: történelmi zászlók, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz bevonulása. Ünnepi beszédet mond: Diligens Tibor önkormányzati képviselő. Zászlók felvonása. Kenyéráldás.Az ünnepséget követően a Friends Big Band zenekar szórakoztató műsora következik.Ünnepi szentmise, kenyéráldásGyőr-bácsai római katolikus Szent István-templom (Heltai J. u. 3.), 15 óraA templom 80. évfordulója alkalmából tartanak ünnepi szentmisét. A jelenlévőket Borkai Zsolt polgármester köszönti.Szent István-napi ünnepélyRómai katolikus templom, 10.30 óraSzent István-napi szentmise és az új kenyér megáldása.Győrzámolyi falunap és búcsú8–10 óra: Egészségsziget! Vérnyomás- és vércukormérés.8 óra: A főzőverseny résztvevőinek helyfoglalása.9 óra: A rétes- és pogácsasütő verseny nevezése.9.30 óra: A Győri Nemzetőr Lovas Bandérium lovas felvonulása, lovastánc.10 óra: Kreatív foglalkozások a Máltai Szeretetszolgálat Győri Központjának segítségével.12 óra: Jó ebédhez szól a nóta, tápszentmiklósi citeraegyüttes.13 óra: Ismerkedés a rendőrautóval.14 óra: Zenebohóc a színpadon.15 óra: Tűzoltósági bemutató.15 óra: Hastánc a színpadon.16 óra: Csutora népzenei együttes.15 óra: U19-es megyei II. bajnoki mérkőzés.17 óra: Felnőtt megyei II. bajnoki mérkőzés.19.30 óra: Mobilmánia – élő nagykoncert.21.30 óra: Bál hajnalig a Party Band zenekarral.Szent István-napi megemlékezés, 10 óraMagyar Millennium Tere – Európa ZászlóparkÜnnepi beszédet mond Belya Attila képviselő.Borok utcájaA Soproni borvidék pincészeteinek bemutatkozása zenés műsor kíséretében. A termálfürdő parkolójában a zenei programok 15 órától kezdődnek. A három nap során fellép a Zolbert trió, az Intermezzo Latin Club, a M.É.Z., a Blues Hangers, a Continental, a Hegykői Tűzoltózenekar, a Present-Day, a Quartetto, a The Bits és a Beatles Emlékzenekar.Kereszténységünket ünneplikSzent Mihály-templom, 10.30 óraAz ünnepi szentmisét követően a Fő téren megkoszorúzzák Szent István szobrát. Közreműködik a Szent Mihály-templom kórusa.Szent István-napi ünnepi megemlékezésPusztasomorja, Szent István park, 11.30 óraA megemlékezésen beszédet mond Lőrincz György polgármester, az ünnepi műsort pedig a Moson-Szél Egyesület tartja. Ezt követően Kótai László plébános megszenteli a kenyeret, végül elhelyezik az emlékezés koszorúit.Ünnepi megemlékezésMillecentenáriumi park, 9.30 óraÖkumenikus istentisztelet, polgármesteri köszöntő, iskolások műsora.Az államalapításra emlékeznekSzent Anna-templom, 9 óraÜnnepi szentmise a Szent Anna-templomban, majd a Szent István és Gizella szobornál lesz megemlékezés és koszorúzás. Ünnepi beszédet mond Radó Tamás plébános. Közreműködik a Haydn Vegyeskar és a Versmondó Stúdió. Majd koszorúzás lesz a kopjafáknál, ahol közreműködik Horváth István tárogatón.X. Garta NapGartai központ, Szent Katalin utca*14 óra: Veterán motorok és gépjárművek gyülekezője.14.15 óra: Veterán motorok és gépjárművek megáldása – Varga György gartai plébános.14.30 óra: Veterán motorok és gépjárművek felvonulása. Felvonuló-útvonal: gartai központ–Rákóczi utca–Bercsényi utca–Fürdő utca–Veszkényi utca–Hanság utca–Osli utca–Margit híd utca–Damjanich utca–Fő téri jelzőlámpák, 85. sz. főút, útkereszteződés–Fő tér–Kossuth utca–Rákóczi utca–Szent Sebestyén-templom15 óra: A Kapuvári Hagyományőrző Lovasok felvonulása: Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület, Kapuvári Lovasbandérium. Felvonuló-útvonal: városháza–Spigli-sarok–Fő téri jelzőlámpák, 85. sz. főút, útkereszteződés–Fő tér–Kossuth utca–Rákóczi utca–Szent Sebestyén-templom.15.30 óra: Ünnepi megnyitó és ünnepélyes zászlófelvonás. Dr. Pintér Gábor, a Gartáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Varga György gartai plébános, Kiss Barnabás OFM, a detroiti Szent Kereszt-templom plébánosa, Hámori György, Kapuvár város polgármestere, Ivanics Ferenc, a GYMS Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Gadányi Károly, az MTA doktora.15.55 óra: Terményáldás– Varga György gartai plébános.16 óra: A Dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola néptáncbemutatója.16.30 óra: Himodi Labdarózsa Nyugdíjas Klub.17 óra: Szeretetvendég: Böjte Csaba OFM.18 óra: Böjte Csaba OFM szentmisét mutat be a gartai templomban. Adománygyűjtés és perselyezés a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi céljainak megvalósítására.19 óra: Tombolasorsolás.20 óra: Sztárvendég: Rockinger együttes.22 óra: Story együttes.A szünetekben retró diszkó, DJ Pepó zenél.5 óra: Rendezvényzárás.Állandó programok: lovas kocsikázás Kiss M. Vencellel, Dotto kisvasút, kézművesek foglalkoztatója, tűzoltóautó-bemutató, veteránmotor- és gépjármű-bemutató, gyermekfoglalkoztató és arcfestés, körhinta.FalunapRendezvénytér, 14 óra14 óra: Óvó Bácsi Zsongodája.15 óra: Active Dance.16 óra: Balance Band.16.50 óra: Károlyházi Citerazenekar. 17.30 óra: Károlyházi Kabaré Társulat. 18 óra: Károlyházi Borostyán Klub. 18.30 óra: Károlyházi Zumba Tánccsoport. 19 óra: Soltész Rezső. 20 óra: Kocsis Tibor.20.40 óra: Károlyházi Hastáncosok.21 óra: Tombolasorsolás.22 óra: Utcabál DJ Bálinttal.Kísérő programok: kalandpark (fa logikai és ügyességi játékok), lovas kocsikázás, légvárak, kavicsfestés és kavicsképkészítés, homokképkészítés, óriásbuborék-eregetés, arcfestés, élő csocsó.TerményáldásFaluház melletti tér, 10.15 óraEller Gizella polgármester ünnepi köszöntője után Magyaros László atya megáldja a téren kiállított terményeket és az új kenyeret.Államalapításunk és az új kenyér ünnepeNagyboldogasszony római katolikus templom, 10 óraÜnnepi szentmise.Kiskastély kertje, 11.15 óraVárosi ünnepség. Átadják a díszpolgári címet. Beszédet mond Sinkovicz Zoltán polgármester. Közreműködik a Langallik néptáncegyüttes, valamint a 1412-es számú Skrihár József Cserkészcsapat.Szent István király ünnepeKoppánymonostor, Vezérek parkja, 11 óraVárosi ünnepség kenyérszenteléssel.Szőny, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 14 óraKenyérszentelés és áldás.Észak-Komárom, Szent István-szobor, 17 óraVárosi ünnepség.Szent Lőrinc római katolikus templom, 8 óraÜnnepi szentmise Winkler Zsolt plébános celebrálásában. Kenyérszegés. Beszédet mond Lendvai Ivánné polgármester. Közreműködik a Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara.8.30 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise terménybetakarítási hálaadással és újkenyér-megáldással a Szent Jakab római katolikus templomban.9.15 óra: Templomszentelési emlékünnep az evangélikus templomban.9.45 óra: Ünnepi műsor a Fő téren, a Szent István-szobornál. Ünnepi beszédet mond v. Wandraschek Ferenc Antal alpolgármester, utána kenyérszegés. Az ünnepségen adják át a Közjóért díjat. Az ünnepi műsorban közreműködik a Csiripiszli énekegyüttes.Ünnepség, könyvbemutató, fáklyás felvonulásSzolgáltató és Kulturális Központ, 17 óraŐsök sziklája, 19 óraHollósi Gábor polgármester Szent István-napi köszöntője után a „Hazahívó – Lövő 2017" című könyvet mutatja be Bausz Sándor szerkesztő a Lövő Község Baráti Társasága szervezésében. Az alkalomból a helyi fiatalok részleteket adnak elő az „István, a király" című rockoperából, majd 19 órakor fáklyás felvonulás lesz az Ősök sziklájához, ahol a helyi gazdák a résztvevőket új kenyérrel és óborral kínálják.18 óra: Családban marad – Sóvágó Sándor kiállítása. Fehér Ló Közösségi Ház16.30–17.30 óra: A Mofém Fúvószenekar koncertje. Wahl Hungária-színpad19–20.30 óra: Gájer Bálint-koncert. Wahl Hungária-színpad21–22.30 óra: Lovasi 18 koncert. Nagyszínpad22.30 óra: Latin Combo Cubano-koncert – utcabál. Wahl Hungária-színpad10–19 óra: Játszóház – óriás-fajátékok. Futura előtti tér10–18 óra: Csemetekert. Futura mögötti terület11–12 óra: Pegazus Játéktér – Tapsi kalandjai. Futura mögötti terület13–14 óra: Horváth Mónika és Pásztor Ádám közös zenés műsora. Wahl Hungária-színpad15–16 óra: Az Iszkiri zenekar koncertje. Wahl Hungária-színpad16.30–17.30 óra: A Kühne Fúvószenekar koncertje. Wahl Hungária-színpad17–18 óra: Pegazus Játéktér – Röfi és a farkas. Bábelőadás. Futura mögötti terület18.30–20 óra: Bagossy Brothers Company-koncert. Wahl Hungária-színpad21 óra: Halott Pénz-koncert. Nagyszínpad23.30–1 óra: Brains-koncert. Wahl Hungária-színpad9–19 óra: Játszóház – óriás-fajátékok. Futura előtti tér9–18 óra: Pásztorka játszóház. Futura mögötti terület9.45 óra: Ünnepi szentmise. Nepomuki Szent János-plébániatemplom9.45–12 óra: A Szent Korona megtekintése. Nepomuki Szent János-plébániatemplom10.45 óra: Ünnepi műsor és koszorúzás. Szent István-szoborHagyományos ünnepi megemlékezés. Az ünnepség szónoka a 2017-es Pro Urbe Mosonmagyaróvár kitüntető cím birtokosa, Thullner István helytörténész, nyugdíjas történelemtanár. Ezt követően „Szent István ünnepén…" címmel műsor lesz. Közreműködők: a Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola tanulói (felkészítő tanár: Lányi Ildikó), az En l’ Air tánccsoport, (csoportvezető: Csonka Réka Orsolya), Léber-Frank Anita és Léber László. A megemlékezés után a részt vevő szervezetek koszorút helyeznek el a szobornál. A megemlékezésen közreműködik a Kühne Koncert Fúvószenekar Hernádi Sándor vezetésével és a 70. számú Széchenyi István Cserkészcsapat tagjai.9–20 óra: Mesterségek utcája. Fesztivál utca12–15 óra: Szigetközi halászlé. Fesztivál utca12–14 óra: „Jó ebédhez szól a jó muzsika" – Domonkosné Ábrahám Szilvia és Nyerges József Greznár Zoltánnal és cigányzenekarával. Fesztivál utca14–15 óra: Új Bojtorján együttes – gyermekkoncert. Wahl Hungária-színpad15–16 óra: Vásári komédia – langaléta garabonciások. Futura mellett és mögött16–17.30 óra: Moson Big Band és Majsai Gábor. Wahl Hungária-színpad16.30 óra: Mátyás király történetei. Futura mellett és mögött18.30–20 óra: A Budapest Jazz Orchestra és Tóth Vera koncertje. Wahl Hungária-színpad21–23 óra: Ákos-koncert. NagyszínpadKb. 23 óra: Tűzijáték. Fesztivál utcaSzent István király ünnepe, az új kenyér megáldásaKatolikus templom, 10 óraSzentmise. Ünnepi beszédet mond Bedő Csaba polgármester.Duna-part, 15 óraBudai Gáborné, a nyugdíjasklub vezetője mond beszédet és egy kis vendéglátásra hívják a falubelieket.Templom, 11 óraÜnnepi szentmise és kenyérszentelő. Köszöntőt mond Friderics Cecília polgármester. Fellép a Nefelejcs Nyugdíjasklub énekkara. Utána baráti beszélgetést tartanak az óvodai étkezőben, kenyérrel, borral vendégelik meg a helybelieket.Szent István-napi megemlékezésSzent István tér, 10 óraKoszorúzás, megemlékezés. Utána a polgármesteri hivatalban a díszpolgári cím átadása.Szent István-napKistemplom, 11.30 óraÜnnepi (főapáti) szentmise és terményáldásFőtér, 15.30–0 óra17 óra: Ünnepélyes megnyitó.17.05 óra: Ferenczi György és a Rackajam.18.15 óra: Jubileumi díjátadó.20 óra: Péterfy Bori and Loveband.21.30 óra: Tűzijáték.Napközben játszóház: 15–20 óra között.Fellép még az Árvácska együttes és a Csali és Janó (vásári komédiások).Szent István-napi megemlékezésKatolikus templom, 8.30 óraÜnnepi szentmise, majd megemlékezés a templom előtti téren. Az új kenyér megáldása.Szent István-napi ünnepélyRómai katolikus templom, 9 óraÜnnepi szentmise, az új kenyér megáldása, polgármesteri beszéd.Szent István-napi megemlékezésRómai katolikus templom, 11 óraTájház, 17 óraÜnnepi szentmise, kenyéráldás, ünnepi köszöntő és műsor.Szent István-napSzent István-templom, 9 óraÜnnepi szentmisét celebrál dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott főapát.Ünnepi műsor és hegyi futásSopronkövesdi Alkotóház, 16.30 óraKotecsi parkerdő, 21 óra„Magyarnak lenni nagy s szent akarat" címmel ünnepi megemlékezést tart Szent István királyról és nemzetünkről a Szent Mihály Szekere Vándorszínház. Az ingyenes előadáson fellép Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Spengler Krisztina zongoraművész, valamint Tótok Barbara és Lobmayer Máté néptáncosok. A II. Szent István-napi színes futást az Agghegyen tartják, jelentkezni 21 óráig lehet a Vasfüggöny emlékhelynél. A táv körülbelül két kilométer a hegyen, a cél a Kotecsi kápolnánál, a tábortűznél lesz. Az indulókat arra kérik, színes, neonszínű ruhákban, fejlámpával érkezzenek. Minden induló ajándékot is kap, a legjobbakat pedig külön jutalmazzák.Szent István-ünnepségSzent Anna-templom és Szent István-szobor, 9.30 óraÜnnepi szentmise, az új kenyér megáldása és főhajtás Szent István szobránál.Szent Kereszt-plébániatemplom, 17 óraÜnnepi szentmisét mutat be Havassy Bálint plébános.Kossuth tér, 18 óraÖkumenikus kenyéráldás. Ezt követően kezdődik az ünnepi műsor Szent István király tiszteletére ökumenikus kenyéráldással a Kossuth téren. A helyszínen ünnepi beszédet mond Michl József polgármester és Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője. Közreműködik: Petrozsényi Eszter színművész, a MH 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar Balázs Attila őrnagy vezényletével, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola és a Pötörke Népművészeti Egyesület növendékei.Rossz idő esetén az ünnepi műsort a Szent Kereszt-plébániatemplomban rendezik meg.Szent István-napCsónakázótó, 10 óraVidámpark, arcfestés, kézművesvásár és vendéglátás, népi játékpark, a Forgórózsa Népművészeti Központ bemutatkozása, véradás, a Múltunk és Jövőnk Egyesület bemutatói, kenyérszentelés, a Bányász Táncegyüttes ifjúsági és kamara-táncegyüttesének műsora és a tatai Kenderke Táncegyüttes műsora, a Brázik törzs és Kelemen Zsolt lovasíjász-bemutatója, Margaret Island-koncert és tűzijáték várja többek között a kilátogatókat.Felsőgallai Szűz Mária szent neve templom, 8 óraÜnnepi szentmise.Felsőgallai Szent István-szobor, 9 óraÜnnepi műsor, koszorúzás és kenyérszentelés.Kettős kereszt park (Szabadság utca és Kis utca kereszteződése), 18 óraA művelődési háztól (Fő utca 80.) zenés menet vonul a helyszínre, a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, a Csillagfény Majorette Egyesület és a Téti Hajnalcsillag Dalkör közreműködésével. Beszédet mond Vladika Zsófia lelkész. Kenyérszentelés Megyeri Ciprián plébános közreműködésével. Az ünneplők megvendégelése.