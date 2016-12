Még nem evett a száján át az öttevényi 8 éves kisfiú

Anyai szeretet – Zolikát nem beteg gyerekként neveljük – mondta el Bodor Annamária.

Bodor Annamária ötéves volt, amikor az édesapja meghalt, így őt és fivérét egyedül nevelte fel az édesanyja. Neki pedig legkisebb fia betegsége okoz anyagi nehézségeket. Ám amint elkezd beszélni Zolikáról, rögtön mosolyog.– A két nagyobb gyermekem már okos tini. Amikor Zolikát vártam, ők is örültek, hogy kistesójuk lesz. A terhesség alatt nem is volt semmi gond. Este született Zolika, másnap azt mondták a kórházban, hogy túl szaporán lélegzik. A vizsgálatok alatt nagyon aggódtunk érte. Négyhetes korára derítették ki az orvosok, hogy alig van rekeszizma, az sem működik jól, így nem tartja a megfelelő helyen a belső szerveit. Öthetesen megműtötték, aztán hároméves koráig még ötször, volt életmentő operációja is, és lehet, hogy ahogy növekszik, még néhányra szüksége lesz – mondta el Annamária.

Zolikát hasi szondán át táplálják és a tápszer, a kötszer, a gyógyszerek sokba kerülnek, a szondát sokszor idő előtt cserélni kell. A fővárosba is rendszeresen hordják orvoshoz a kisfiút. Genetikai vizsgálatokat is végeztek nála és az orvosa azt gyanítja, izomsorvadása is lehet, de nem tudni, mikor jöhet elő súlyosabb formában. Ezért javasolt egy németországi laborvizsgálatot, a levett vért oda kellene elküldeni. Ezt az egészségbiztosítás nem támogatja, így az édesanyának 750 ezer forintba kerülne. „Lenne helyette egy biopszia, de az fájdalmasabb, veszélyesebb, lassabban gyógyulna" – sorolta.– Ritka betegsége van a kisfiamnak, de hála istennek eleven. Nemrég kezdte az első osztályt. Az etetésében a nővére is segít, nagyon szeretik a testvérei. Zolika pedig jól érzi magát a suliban. A matek megy neki leginkább, a betűk leírása, összeolvasása kicsit lassabban. A németet is szereti és imád az osztálytársaival lenni. Mikor tesiórán azt mondják neki, kihagyhat néhány gyakorlatot, ha azok nehezére esnek, azt feleli, hogy mindet szeretné csinálni. Persze féltem, de elég, ha mi tudjuk, mire kell figyelni az egészsége érdekében, nem beteg gyerekként neveljük. Legózni, építőjátékkal játszani szeret. A számítógépünk sajnos elromlott, pedig a gyerekek tanulása miatt és nekem az ügyintézéshez kellett – mondta el az édesanya, aki korábban gyárban dolgozott betanított munkásként, most takarító. Ruhát, lábbelit elfogad a gyerekeknek.A nagymama segít Bodoréknak a mindennapokban, pedig ő is több betegséggel küzd. Együtt laknak és az idős asszony félretett pénze a tönkrement kazán cseréjére ment el, így nem maradt nekik tüzelőre. Zolika édesapja ugyan már nincs párkapcsolatban az édesanyával, de törődik fiával, és az önkormányzat, a helyiek is támogatják Annamáriáékat, korábban gyűjtést is szerveztek a kisfiú javára. Mi átadtunk nekik 150 ezer forintos alapítványi támogatást olvasóink adományai révén. Aki még segíteni tud az édesanyának, az hívhatja a 96/504-452-es számot.