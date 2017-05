Még lehet jelentkezni az alkotói pályázatra - a legjobbakra értékes nyeremények várnak!

A pályázat célja, hogy a gyerekek a kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát.A pályázati anyagoknak eredetiben, személyesen vagy postai úton kell megérkezniük, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére. Az alkotások benyújtásának határideje 2017. május 21. Az eredményhirdetést június 2-án, az országos díjátadót pedig június 9-én tartják, utóbbit a Fővárosi Nagycirkuszban, ahová a megyei díjazottakat és családtagjaikat is meghívják. Az az iskola vagy óvoda, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2017" címet. Ebben a létesítményben a tűzoltóság egy tűzoltási és roncsvágási bemutatót tart. A pályázattal kapcsolatos részletes információt a megyei honlapunkon találnak.Várjuk az ovisok, iskolások és középiskolások alkotásait is!