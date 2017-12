Még a lélegzet is pénzbe kerül a szerecsenyi családnál

Ferenczi József és édesanyja egy kosárnyi fával várja nap mint nap a hideg reggeleket. Akkor fűtenek csak, amikor már nagyon muszáj.

Ferenczi József édesanyjával szűkös körülmények között él Szerecsenyben, mégsem volt eddig számukra kérdés, hogy József öccsének gyermekeit lehetőségeik szerint támogassák. Miután a tizenkét, tizenegy, tíz- és hatéves gyermekekről szüleik lemondtak, nevelőszülőkhöz kerültek. A nagybátyjuk és a nagymamájuk azonban látogatja őket; akkor, amikor erre lehetőségük nyílik, általában havonta kétszer. Most ők szorulnak segítségre.



Ha támogatást adna vagy kérne



Észak-Dunántúl. A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

Ferenczi József és édesanyja is beteg, a férfinek légzőkészüléket kellett vásárolnia, amit baráti segítséggel, kölcsönből tudott megvenni. A Jóakarat alapítványa által most kapott 150 ezer forint segít a törlesztésben, de abban is, hogy egy kicsit szebb legyen az idei karácsonyuk.