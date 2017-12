Meddig járnak a buszok december 24-én, lesz éjszakai járat Győrben szilveszterkor?

Iskolás munkanapSzabadnap (szombat)Munkaszüneti napjellemzően 16.00 óráig közlekednek a helyi járatok, az alábbi kivételekkel.A 2-es vonalon a Révai Miklós utcából 16.50, 17.50, 18.50 órakor, a Zöld utcából 16.06, 17.06, 18.06, 19.06 órakor is indul még járat.A 11-es vonalon Marcalvárosból 16.01, 17.01, 18.01 órakor, Bácsáról 16.25, 16.55, 17.55, 18.55 órakor is indul még járat.A 14-14B vonalcsoporton Marcalvárosból 16.12, 17.12, 18.12 órakor, a Liget utcából 16.10, 16.30, 16.50, 17.50, 18.50 órakor is indul még járat.A 22-22B vonalcsoporton a Révai Miklós utcából 16.33, 17.33 (22B), 18.33 órakor, Ménfőcsanak, Győri út, körforgalomtól 16.04, 17.04, 18.04 órakor, Ménfőcsanak, Győzelem utcából 16.10, 18.10 órakor is indul még járat.A 30-31 vonalcsoporton 16.15, 17.23, 18.20 órakor, Győrszentiván, Kálmán Imre útról 16.51, 17.50 órakor, Győrszentiván, Homoksorról 16.39, 18.03 órakor is indul még járat.A többi vonalon az utolsó járatok pontos indulási időpontja a hivatalos menetrendben olvasható.az 1-es helyi autóbuszvonalon nem közlekedik az autóbusz-végállomásról 19.05, 20.05, 21.05 órakor, illetve a vasútállomásról 19.25, 20.25, 21.20 órakor induló járat.jellemzően 16.00 óráig közlekednek a helyi járatok (kivéve a 3-as vonalon, ahol 16.35 órakor indul az utolsó járat a Lackner Kristóf utcából Brennbergbányára), az utolsó járatok pontos indulási időpontja a hivatalos menetrendben olvasható.Munkaszüneti napMunkaszüneti napTanszünetes munkanapTanszünetes munkanapTanszünetes munkanapSzabadnap (szombat)Munkaszüneti nap19.00 óra után a 12, 24, 25, 38 vonalakon nem közlekednek az autóbuszjáratok. A többi vonalon egész nap a normál munkaszüneti (vasárnapi) menetrend szerint közlekednek a helyi autóbuszjáratok! Éjfél után díjmentesen igénybe vehető éjszakai különjáratok indulnak a 901, 907, 911, 917, 921, 922, 931 vonalakon, melyek részletes útvonala és menetrendje külön értesítőben kerül meghirdetésre.az 1-es helyi autóbuszvonalon nem közlekedik az autóbusz-végállomásról 19.05, 20.05, 21.05 órakor, illetve a vasútállomásról 19.25, 20.25, 21.20 órakor induló járat.jellemzően 19.00 óráig közlekednek a helyi járatok (kivéve a 3-as vonalon, ahol 19.35 órakor indul az utolsó járat a Lackner Kristóf utcából Brennbergbányára), az utolsó járatok pontos indulási időpontja a hivatalos menetrendben olvasható.Munkaszüneti napTanszünetes munkanapIskolás munkanap* A kiegészítő információknál külön meg nem említett településeken nincs korlátozás, a helyi járatok teljes üzemidőben közlekednek. Továbbá Ajka, Balatonfüred, Győr, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Pápa, Sopron, Szombathely, Várpalota, Veszprém és Zalaegerszeg városok területén 2017. december 24-én és 31-én, valamint 2018. január 1-jén a helyi utazásra is igénybe vehető integrált regionális járatok üzemidő-korlátozás nélkül, a hivatalos menetrendkönyvben meghirdetett módon közlekednek!