MÁV-Start: december 9-én jön az új vasúti menetrend: két új vonat Budapest Keleti és Győr között,

A 2018/2019-es vasúti menetrend december 9-én lép életbe, amely már letölthető a MÁV-csoport weboldalán, valamint az utasok előre tájékozódhatnak az online menetrendi keresőben is a belföldi és nemzetközi vonatok indulási és érkezési idejéről - közölte a MÁV szombaton az MTI-vel. A belföldi vasúthálózaton számos vonalon megmarad a megszokott menetrendi struktúra, vagy csak kisebb módosítások lépnek életbe. A jelentősebb változások közül a vasúttársaság kiemelte, hogy a Budapest-Vác-Szob vonalon több gyorsított vonat megáll Dunakeszin is az utazási igények kiszolgálása és a kapacitások egyenletesebb biztosítása érdekében.A Szentgotthárd-Budapest, illetve

Sopron-Budapest viszonylatban különválik a reggelenként közlekedő Savaria-Scarbantia InterCity, december 9-től önálló vonatokként közlekednek Szentgotthárdról és Sopronból.

A pénteki megnövekedett utazási igények miatt két új vonat közlekedik Budapest Keleti pályaudvar-Győr között, amelyek a Keletiből 12:53 és 14:53-kor indulnak a hét utolsó munkanapján.



Változások lesznek a nemzetközi menetrendben is. A Transilvania EuroCity révén új, közvetlen összeköttetés valósul meg Bécs és Kolozsvár között, amely egyúttal közvetlen kapcsolatot teremt Kelet- és Északnyugat-Magyarország között. Ezenkívül az utasok Budapest és Bécs között az EuroCity vonatokon is találkozhatnak a felújított CAF gyártmányú kocsikkal.

A Savaria IC menetideje Szentgotthárdról 21, Szombathelyről 15 perccel csökken, ennek érdekébenA Debrecen-Nyírábrány, Debrecen-Nagykereki, Debrecen-Tiszalök és a Debrecen-Füzesabony vonalakon korszerű, akadálymentes Desiro motorvonatokkal is rendszeresen utazhatnak a térségben élők és a turisták. A Budapest-Százhalombatta-Pusztaszabolcs-Dunaújváros és a Budapest-Hatvan-Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalakon a pályafelújítások miatt az év nagy részében vágányzári menetrend lesz érvényben, egyes szakaszokon pótlóbuszos átszállásokra is számítaniuk kell az utasoknak. Ezekről év közben rendszeresen tájékoztatni fogja az utasokat a vasúttársaság., Lengyelországon keresztül. Közvetlen nappali összeköttetés létesül Budapest és Krakkó között. Pécs-Villány-Magyarbóly-Pélmonostor (Beli Manastir) között pedig napi négy pár vonattal újraindul a kishatárforgalom - tájékoztatott a MÁV. A közlemény szerint a MÁV-Start a menetrend tervezésekor figyelembe vette az utazási szokások változásait, az utasforgalmi igényeket.Az elmúlt években kialakított menetrendeknek, a jegyértékesítés modernizálásának, a pályafejlesztéseknek, a felújított kocsiknak és az új motor-vonatoknak is köszönhetően az elmúlt három évben mintegy 4 millióval nőtt a MÁV-Start utasszáma.