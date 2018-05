Matekérettségi 2018 - Fagyitölcsér, internet és a router a matekon - A megoldások videón a kisalfold.hu-n - fotók

A diákok internetezési szokásairól, fagylalttölcsérekről és wifi-routerekről is kaptak feladatot a középszintű matekérettségin a vizsgázók, akiknek a valószínűségszámításról, a térgeometriáról szerzett tudásukra is szükségük lesz a matekpéldák megoldásához - tudta meg az eduline Egy kétismeretlenes egyenletet, egy geometriai feladatot és egy számtani sorozattal kapcsolatos példát is meg kell oldaniuk a diákoknak a középszintű matekérettségi második részében - értesült az eduline. A középszintű matekérettségi második részét 135 perc alatt kell megoldani. A második feladatsor is két egységből áll: az elsőben van három, egyenkét 9-14 pontos feladat, amely több részkérdésből áll, ezek közül mindegyiket meg kell oldani. Ezek közül az egyik egy összetett geometriai feladat, a diákoknak egy trapéz területét és egy háromször szögeit kell kiszámolniuk. Egy másik feladat megoldásához a számtani sorozatokkal és az elsőfokú függvényekkel kapcsolatos tudásukat kell használniuk. Ezek a példák összesen 36 pontot érnek.A feladatsor végén azonban a diákok találnak három, egyenként 17 pontos feladatot is, ezek közül csak kettő kell kiválasztani és megoldani. Természetesen ezek a legnehezebb példák, több részből állnak, általában több témakört is érintenek.- Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények - ilyen témakörökről kaptak feladatokat a diákok a középszintű matekérettségi első, 45 perces részében - tudta meg az eduline. A középszintű matekérettségi két részből áll, a diákok összesen három órát töltenek a termekben. Az érettségizőknek először 45 percet kapnak egy 10-12 feladatból álló teszt megoldására. Ezek a példák az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzik, előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű.- Alapvetően korrekt feladatokat kaptak az érettségizők, több példát általános iskolai tudással is meg lehet oldani, de azért vannak kisebb buktatók a feladatsorban - mondja az Eduline által szakértő az idei középszintű matekérettségi első részéről - írta az eduline.- A matematika írásbelikkel folytatódnak kedden az érettségi vizsgák, a diákok emelt és középszinten adnak számot tudásukról.Középszinten 180 percük van az érettségizőknek. Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, az első feladatlapra 45 perc, a másodikra 135 perc áll rendelkezésre.Az első és második feladatlapon belül a rendelkezésre álló időt a diákok tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és a megoldás sorrendjét is meghatározhatják., amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. Előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó, vagy egyszerű feladatválasztós feladat is.Az emelt szintű vizsga 240 perces.Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A diákok a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja hasonlóan a középszinthez.Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. Ezek az emelt szintű követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók. A négy feladat közül legalább három több részkérdést is tartalmaz.A II. részfeladatsor öt, egyenként 16 pontértékű feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati életben előforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak a szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, abban számításokat végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjából értelmezve kell válaszolnia a felvetett kérdésekre.A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető. A feladatok több részkérdést tartalmaznak, és általában több témakör ismeretanyagára támaszkodnak.A diákok mindkét szinten függvénytáblázatot, szöveges adatok megjelenítésére és tárolására nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt használhatnak és erről nekik kell gondoskodniuk.