Matek érettségi 2017 - Átlagos a matek első feladatsora + videóval megmutatjuk a megoldásokat

8.40 -első, rövid feladatokból álló része - így értékelte a tesztet az eduline-nak nyilatkozó szaktanár. A szokásos témakörök, például a valószínűségszámítás, a logaritmus, a gráfok, sorozatok ebben az évben is előkerültek.A középszintű matekérettségi első, rövid feladatokat tartalmazó részében általában alappéldákat kell megoldani, most is ilyeneket kaptak a vizsgázók - mondta az eduline-nak nyilatkozó szaktanár, aki hozzátette: a korábban közzétett mintafeladatsorban szerepelt egy cosinustételes feladat, amit valószínűleg a diákok többsége begyakorolt. Jól tették, ez a téma most élesben is előkerült, pedig a középszintű matekérettségi első részében nem mindig szokott előfordulni olyan feladat, amely ehhez a témakörhöz kapcsolódik.A szaktanár szerint átlagos nehézségű a feladatsor, amelyben ugyanazok a témakörök szerepelnek, mint az előző években, így például vannak logikai feladatok, logaritmus, gráf, sorozat, valószínűségszámítás. Vélemény szerint a középszinten vizsgázóknak legfeljebb a valószínűségszámítás és a cosinustétel okozhat nehézséget - előbbi a tapasztalatok szerint az érettségizők egy részének nem megy elég jól.A középszintű matekérettségi első része 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a kérdések többsége nyílt végű.Az érettségizők először ezt a feladatlapot oldják meg, 10-12 feladatra 45 percük van - ha az idő letelt, a felügyelő tanár összegyűjti a teszteket, csak ezután kapják meg a diákok a második feladatsort.

A korábbi szabályozáshoz képest a középszinten megkövetelt ismeretek nem haladják meg jelentősen az eddigieket (a gráfok és a statisztika-valószínűség témakörében jelenik meg néhány új követelmény) - olvasható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.

A középszintű írásbeli vizsgarész második részében, illetve az emelt szintű írásbeli vizsgarész második részében a feladatoknak több részkérdésből kell állniuk az új vizsgaleírás szerint, mivel az elmúlt évek feladatsorainak elemzése azt mutatta, hogy a diákok számára nagyon hátrányos a 10-16 pontos, részkérdéseket nem tartalmazó feladatok kitűzése.Az emelt szintű írásbeli feladatsor összeállításakor irányadó arányok megváltoznak, a gondolkodási módszerek eddigi 25 százalékos aránya 20 százalékra csökkent, az algebra eddigi 20 százalékos aránya 25 százalékra nőtt.Emelt szinten bővült a bizonyítandó tételek köre, a szóbeli vizsgára való felkészülést segítendő (tételek a halmazelmélet, a kombinatorika, az algebra, a sorozatok, a geometria, a vektorok területéről). Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az eddig egy tétel, illetve egy definíció megtalálásáért járó 1-1 pontot a felelet logikus felépítettsége, tartalmi gazdagsága szemponthoz tartozó 4 pont 6 pontra emeléséhez használja fel az új leírás. Itt kell ezentúl értékelni a feleletben szereplő definíciók, tételek nehézségét is.Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az alkalmazások között matematikatörténeti vonatkozások ismertetése is megjelenhet.- Kedden a matematikai írásbeli érettségi következik a 2016/17-es tanév május-júniusi érettségi vizsgái sorában. Hogy mik lesznek a feladatok, az természetesen csak kedden reggel derül ki. Mi is készülünk rá.Annyiban mindenképp, hogy ezúttal is videón bemutatjuk a megoldásokat kedden délután.

A vizsga ezúttal is 180 percig tart majd, és két részből áll. A diák először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldja meg. A feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.Aki arra kíváncsi, hogy 2016-ban milyen feladatsort kaptak az érettségizők, annak ajánljuk. Egy éve mindenféle feladat volt a második részben: valószínűségszámítás, síkidomokkal kapcsolatos, halmazelméleti és gráfos feladat is akadt a sorban.Hétfőn magyar nyelv és irodalom tárgyból írtak vizsgát az érettségizők. Itt nézhetik meg a magyaros feladatsort és annak megoldást