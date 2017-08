Mászkáltunk a falakon Győrben - fotók

az Ibex profilját is, minden fontos információval. És a Frappé már nem csak okostelefonon, de interneten is elérhető! Katt a linkre és válogass! Hova mennél? Mi van nyitva? Hogy jutsz el oda? Ezt mindet egyszerűen kinézheted a Frappéból. Ha kedvet kaptál a falmászáshoz, a Frappéban megtalálodis, minden fontos információval. És a Frappé már nem csak okostelefonon, de interneten is elérhető!és válogass! Hova mennél? Mi van nyitva? Hogy jutsz el oda? Ezt mindet egyszerűen kinézheted a Frappéból.

Mivel nyáron a hely ötkor nyit, tökéletes volt a számunkra, hogy munka után kicsit levezessünk. A terem egyik alkalmazottja, Pekker Adél nagyon segítőkészen és elképesztő türelemmel mutatott meg nekünk mindent és magyarázta el a felszerelések használatát, ha kellett, harmadszorra is.Először kötéllel másztunk, ami nekem jobban tetszett. Biztonságérzetet adott, hogy kollégám biztos lábakon áll a talajon és megtart, ha lecsúszik a kezem. Ami egyszer meg is történt, amikor sikerrel legyőztem egy kiállóelemet, úgynevezett áthajlást, de a plafonnál nem tudtam jól a felfüggesztés alá helyezkedni. Adél közben azzal biztatott, még senki sem szenvedett balesetet itt – és nem akartam az első lenni.Aztán kipróbáltuk a bouldert is, ami alacsonyabb, kötél nélkül mászható falat takar, alul vastag tornaszivaccsal gondoskodva a biztonságos földre érkezésről. Férfi kollégámnak persze ez tetszett jobban: "Technikásabb,jobban számít az erő, mint a kötelesnél" – jelentette ki magabiztosan. Szóval nem volt mese, muszáj volt nekem is fennmaradnom rajta, ha addig élek is... Szerencsére egy pozitív, tehát befelé dőlő falon sikerült is teljesítenem a kimondatlan kihívást.Mint Adél beavatott minket, egyébként éppen ez a fajta fal a legkönnyebb. Ez után következik a függőleges, majd a kifelé dőlő, azaz negatív fal. A legkeményebb terep pedig egy vékonyka felület, amit fának hívnak – elsőre pedig alig venni észre. De itt aztán van minden: kifelé dőlés és még áthajlás is. Végül aztán élményekkel és izomlázzal hagytuk el a termet és gyorsan felugrottunk a Frappéra, hogy megnézzük, a többi napon mikor van nyitva azIbex.