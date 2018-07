Másokra odafigyelni tanított az egyetemi napközis tábor Győrben

Borsodi Erzsébet vakvezető kutyájával, Gesztenyével tartott érzékenyítő előadást a látássérültek mindennapjairól.

Pécsi Gertrúd esélyegyenlőségi koordinátor foglalkozásán a gyerekek szájjal vagy lábbal festve érthették meg jobban a mozgássérültek mindennapjait.

A tábor szervezője, Csillag Attila szintén a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék munkatársa. Az idén második alkalommal, szakszervezeti segítséggel megszervezett táborral egyrészt a nyári gyermekfelügyelet megoldásában szerettek volna az egyetemi dolgozóknak segíteni jelképes áron, másrészt olyan programokat biztosítani, amikből töltekezhetnek a gyerekek úgy, hogy közben jól is érzik magukat. Mindegyik célt maradéktalanul sikerült teljesíteni.A Széchényi István Egyetem napközis tábora több szempontból is különleges volt. A lebonyolító stáb teljes egészében önkéntesekből állt. Különböző karok, tanszékek oktatói, munkatársai, hallgatók és külsős vendégek vezettek jobbnál-jobb programokat a gyerekeknek. Különlegesség volt az is, hogy a teljes ellátás keretén belül az ebédet többször a gyerekeket is bevonva, közösen készítették.Dr. Halbritter András, a Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék vezetője kreatív elemekkel, például gyümölcsszobor készítéssel tarkított iskolakerti foglalkozást tartott. Dr. Fehér András, a Távközlési Tanszék oktatója és Nemes Zsolt, az Egyetemi Informatikai Központ munkatársa a számítástechnika világában vitte nagyon érdekes, játékos területekre a gyerekeket. Pécsi Gertrúd esélyegyenlőségi koordinátor és Trembulyák Márta mestertanár érzékenyítő foglalkozást vezetett, ahol a résztvevők szájjal vagy lábbal festve érthették meg jobban a mozgássérültek mindennapjait.Az érzékenyítés, mások megismerése, az empátia fejlesztése végig a tábor fókuszában volt. Borsodi Erzsébet, aki néhány hónapja vette át diplomáját vakvezető kutyája társaságában az Apáczai-karon, érzékenyítő foglalkozásában a látássérültek életét mutatta be. A táborba is elkísérte nélkülözhetetlen társa, Gesztenye, aki első pillanattól a gyerekek nagy kedvence lett. Tanulságos percek voltak, amikor Erzsébet arra kérte az egyik fiút, hogy kösse be a szemét, úgy öntsön egy pohár vizet, és adja is át neki.Lampert Bálint, a Tanár- és Tanítóképző Tanszék oktatója a Püspökerdőbe vezetett túrát. Megismertette a gyerekeket az élővilággal, és az erdőpedagógiához, környezetvédelemhez kapcsolódó foglalkozást tartott. Nits Lászlóné, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék munkatársa kézműves foglalkozást vezetett. A külső, önkéntes vendégként érkezett Csobayné Pintér Éva, a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményséták vezető idegenvezetője pedig mesés városismereti sétára vitte a gyerekeket. Csillagné Budavári Szilvia, a Semmelweis utcai idősek klubjának vezetője generációs találkozásra, közös játékra hívta meg intézményükbe a táborozókat. Fehér Andrásné Enikő gyöngyfűzéssel és kézműves foglalkozás vezetésével járult hozzá a programhoz.

Jó volt látni, ahogy párhuzamosan több közösség is épült a táborban. Egyrészt a tizenhat résztvevő gyermek között szövődött barátság, másrészt a különböző szakirányokról, tanszékekről érkezett, önkéntesként programokat vezető kollégák is jobban megismerhették egymást. A hallgatók is, akik között ugyanúgy volt szociális munkás és szociálpedagógus, mint mérnökjelölt, vagy éppen az Erasmus csereprogram keretén belül a győri egyetemen tanuló német diák"

– mondta Csillag Attila, az egyetemi napközis tábor szervezője, ígérve, hogy jövőre lesz folytatás.