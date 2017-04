Másfél évtized után ismét osztalékot fizet a Rába Nyrt.

Ezer forintos névértékű papírjai után részvényenként húsz forint osztalékot szavaztak meg csütörtöki győri közgyűlésükön a Rába Járműipari Holding Nyrt. tulajdonosai, a közel 99 százalékos szótöbbséggel elfogadott határozat alapján június 12-én kezdődik a mintegy 276 millió forint kifizetése.



Az igazgatóság előterjesztésével szemben 50 forintos összeget javasoltak a kisrészvényesek, akik olyan osztalékpolitika elfogadását javasolták, amelyben a nemzetközi számviteli elvek szerinti (IFRS) adózott eredmény felét, de papíronként legalább 50 forintot fordítanak minden évben osztalékfizetésre. Az erről szóló három kezdeményezés mindegyike egy-két százalékos támogatást kapott a voksolásnál.



Pintér István, az osztalékot legutóbb 2002-ben fizető társaság elnök-vezérigazgatója a tanácskozáson jelezte: a 2016-os évben lezárult a Rába "hitelmentesítési programja", aminek eredményeként adósságuk az EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) negyede csupán, beindult az a többéves program, amelynek részeként 12,4 milliárd forintnyi beruházást és fejlesztést valósít meg a társaság, emellett pedig elkezdődhet az osztalékfizetés is.



A piaci környezetről szólva elmondta, az Egyesült Államok országúti teherautó-piaca várhatóan idén éri el "a gödör alját", de a tengerentúli kedvezőtlen folyamatokat az európai piac fejleményei ellensúlyozzák. Szólt arról is, hogy a szovjet utódállamok piaca elkezdett magára találni. Közlése szerint ez a korábbi tartozások visszafizetését és a rendelések növekedését is jelenti, megemlítve, hogy a busz-futóművek mellett a Rába belépett a nehéz terepen mozgó speciális járművek piacára is.



A február végén közzétett éves beszámoló szerint tavaly csökkent a Rába Járműipari Holding Nyrt. árbevétele, EBITDA-ja, valamint üzemi eredménye; a 42,6 milliárdos konszolidált árbevétel 7,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A 4,1 milliárdos EBITDA 7,4 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a kereken kétmilliárdos üzemi eredmény pedig 8,3 százalékkal. Tavaly a 4 milliárd forintot meghaladó EBIDTA-termeléssel párhuzamosan további 2,3 milliárd forinttal csökkent a bázisidőszakban is már rekordalacsony nettó hitelállomány, amely mindössze 1,1 milliárd forintot tett ki a negyedik negyedév végére. A nyereséges és hatékony működésnek köszönhetően a társaság saját tőkeállománya 9,2 százalékkal nőtt tavaly.