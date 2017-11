Márton-nap, lego kiállítás, néptáncgála - Szemezgessen a hétvégi programokból!

Győr

Pannonhalmi borvidék – Márton-napi pincejárás

11. 10–12., péntek-vasárnap



Márton-nap hétvégéjén a Pannonhalmi borvidék több településén is újra nyitott pincék várják a borkedvelő látogatókat. A péntek a ráhangolódás napja, és a szombati erős menet után a vasárnap a levezetésé… Szombaton – a pincejárások hagyományait követve – a „jogosítványkímélő" utazást a borvidéken a győri Hotel Famulustól kétóránként menetrendszerűen induló borvidéki buszos körjárat biztosítja. A járatokon a borvidéket és a pincészeteket ismerő, segítőkész utaskísérő áll a látogatók rendelkezésére. Az első felszálláskor az utaskísérőnél készpénzben váltható napijegy, amelynek segítségével a látogató bármelyik megállóban fel- vagy leszállhat. A napijegy ára a borvidéki buszjáratra: 2000 Ft/fő.



Előzetes regisztráció szükséges a megfelelő busz(ok) kiválasztása és a helyük biztosítása érdekében a borvidéki buszjáraton való utazáshoz: sandor.borbely@borpromo.hu vagy telefon: 06-20/566-0803.



Rómer-ház

11. 11., szombat, 20 óra: Middlemist Red, Meteo.



A középkor nyomai Győrben

11. 12., vasárnap

Találkozás a Bécsi kapu téren, 15 órakor



Győr megmaradt középkori emlékei, épületek középkori részletei, középkori utcácskák, a város korabeli élete, harcok, uralkodók, püspökök a tematikus séta témája. A Káptalanházba és a Püspökvár tornyába is ellátogatunk. Részvételi díj: 2500 Ft + belépő; klubtag, nyugdíjas, diák: 2000 Ft + belépő. Előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Mobilmánia koncert Vikidál Gyulával

11. 11., szombat

To the Rock Music & Drink Bár, 21 órától

Jegyár elővételben 2500 Ft, a helyszínen 2900 Ft. Kapunyitás: 18 óra. Sopron

Márton-nap

11. 11., szombat



Liszt Ferenc Kulturális Központ, soproni belváros, 10–18 óra

Ezen a szombaton a Liszt Ferenc-központ is szélesre tárja a kapuját, hogy „Márton köpenye alá férjenek" kicsik és nagyok egyaránt.



III. Lego kiállítás

11. 11–12., szombat-vasárnap



GYIK Rendezvényház, 9–19 óra

Minden, ami Lego! Jegyár: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1500 Ft.

Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár

Gyermek-kézműves-szakkör

11. 11., szombat

Flesch-központ, 10 óra



Gyermek-kézművesszakkör foglalkozása, melyre 6 éves kortól várjuk az alkotni vágyó gyermekeket.

Babaszínház: Papírvarázs

11. 12., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 10 óra

A Mesebolt Bábszínház pöttömszínházi előadása 1–4 éveseknek. A belépőjegy ára: 600 Ft gyermekeknek, 1200 Ft felnőtt kísérő számára.





Jánossomorja

VI. Néptáncgála

11. 11., szombat

Balassi Bálint Művelődési Ház, 18 óra



Fellépők: Csobolyó néptáncegyüttes, Tititá néptáncegyüttes, Búzavirág Népdalkör, Kislaptáros Népzenekar. A program része „A Kisalföld szolgálómestere" – A Hansági Múzeum vándorkiállítása dr. Timaffy László néprajzkutató munkásságáról. Megnyitja: dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató. Közreműködik: Takács István dudás. A gála után bál a művelődési házban. Belépő: 1000 Ft. Pápa

A Szent Márton-napi Újbor Ünnepe

11. 10–11., péntek, szombat

Esterházy-kastély udvara

Pénteken 17, szombaton 16 órától.



Márton-napi kézműveskuckó

11. 11., szombat

Máltai Ifjúsági Centrum (Eötvös utca 21., zsinagóga mellett), 9–12 óra

Kézműves-foglalkozások, játékok, könyvcsere.