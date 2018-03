Március 15. - Kitüntetések - a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta Pintér István

Díjazottak



DR. ANTUS SÁNDOR Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének professor emeritusa részére a szerves kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos tevékenysége, kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és szakmai közéleti munkája elismeréseként; KÁEL CSABA Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Művészetek Palotája vezérigazgatója részére a 2017. évi budapesti FINA vizes világbajnokság ünnepélyes megnyitójának megrendezése során, valamint a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként; DR. LÁNG GYÖRGY, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Országos Onkológiai Intézete bázisán működő Mellkassebészeti Klinika megbízott igazgatója, egyetemi tanár részére a hazai mellkassebészet és tüdőtranszplantáció terén végzett kimagasló tevékenysége, több évtizedes egyetemi oktatói pályafutása elismeréseként; DR. LATKÓCZY ANTAL LÁSZLÓ, az Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetségének elnöke részére a kormányzati közigazgatásban végzett sok évtizedes fáradhatatlan és elhivatott szakmai munkája elismeréseként; DR. LÉVAYNÉ DR. FAZEKAS JUDIT, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a magyar és az európai fogyasztóvédelmi jog kutatásában elért eredményei, több évtizeden át magas színvonalon végzett tudományszervező tevékenysége elismeréseként; MEDVECZKY ÁDÁM Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes tanára részérea magyar klasszikus zeneművészet nemzetközi rangját emelő, kivételes szakmai alázattal és elkötelezettséggel végzett művészi munkája elismeréseként; PINTÉR ISTVÁN, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója és a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója részére a magyar gépjármű- és futóműgyártás folyamatos fejlesztése mellett a hazai gyártók piacképességének fenntartását és a helyi gazdaság élénkítését is szolgáló eredményes munkája elismeréseként; ROST ANDREA Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja részére a világ legrangosabb operaszínpadain és koncertpódiumain is páratlanul sikeres, rendkívül gazdag repertoárt magába foglaló művészi pályája elismeréseként; STEINBACH JÓZSEF, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke részére az egyházkerület közösségei érdekében végzett elhivatott lelkészi szolgálata, valamint széles körű oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként; DR. STÉPÁN GÁBOR Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részérea nemlineáris mechanika és a rezgésanalízis területén elért nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként; SZÁSZ DOMOKOS Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének professor emeritusa részére a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú oktatói, illetve a tudományszervezés több területére kiterjedő irányítói munkája elismeréseként; DR. VÁMOSSY FERENC Széchenyi-díjas építész, építészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének professor emeritusa részérea a magyar építészeti kultúra érdekében több mint hat évtizede végzett szerteágazó kutatói, publikációs, szerkesztői és oktatói tevékenysége elismeréseként; ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke részére a nemzeti és keresztyén értékek képviselete, valamint a kárpátaljai magyarság megmaradása iránt elkötelezett lelkipásztori és egyházi vezetői szolgálata elismeréseként; BERND STORCK, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya részére a magyar labdarúgó-válogatott élén végzett kiváló, többek között a csapat 2016. évi Európa Bajnokságon való sikeres szereplését eredményező munkája elismeréseként; MARIAN ADAM WALIGÓRA, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére a hazánkban és a határon túli magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyar-lengyel barátság elmélyítésében és a czestochowai pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeinek kutatásában, ápolásában vállalt szerepe elismeréseként; MAXIMILIAN TURNAUER nagykövet, a Szuverén Máltai Lovagrend liechtensteini képviselője, az osztrák ILAG ingatlan- és befektetési holding elnöke részére a magyar-osztrák kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként. A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést adományozza: PAPP KÁROLY rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány részére több mint három évtizedes, kimagasló szakmai színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként.