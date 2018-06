Maradt a négy méteres fal és az árnyéka Győr-Révfaluban

A kerékpárút beláthatóságát is erősen korlátolja a fal.

Baudentiszl Ferenc és családja gondozza a fal melletti kertet. Mindig a fal árnyékában öntöznek. Fotók: Béres Márton.

Az egy évvel ezelőtti felháborodásról sokat mond, hogy közela fotót a lakóparkot elcsúfító fal előtt. Az alsó szinten lévő lakásokat erősen árnyékolja a betonmonstrum, ami közbiztonsági kérdéseket is felvett."Pozitív fejleménye az ügynek, hogy Somogyi Tivadar, Győr egyik alpolgármestere, a városrész önkormányzati képviselője többször járt a helyszínen. Így sikerült elérni, hogy a ház előtti részeket gondozzák, megszabadították a területet a gaztól. Két fa ültetésére, virágzó bokrok telepítésére is kaptunk ígéretet. A lakók kérték, hogy legyen esőbeálló a buszmegállóban, ennek vizsgálják a költségeit. A fal ügyében készek vagyunk kompromisszumként elfogadni, ha legalább a felét levágják, vagyis 4 méterről maximum 2 méterre csökken a magassága" - mondta Baudentisztl Ferenc.Az itt élők többsége ugyan megszokni nem tudja a falat, ám így is vicces megjegyzések születettek: "Reméljük, nem áll addig, mint a berlini fal", "Várjuk koncertezni a Pink Floydot a házunkhoz"."Többször találkoztam a Bácsai úti lakókkal, örülök, hogy szépül az otthonaik melletti zöldterület. Az útjára indult kertészeti munkák értéke közel 800 ezer forint" - kezdte kérdésünkre Somogyi Tivadar. Győr alpolgármestere hozzátette: "a földszinti, első emeleti lakókat sajnálom, valóban árnyékolja a lakásaikat a magas fal. A fő gondot az okozza, hogy a zajvédő falat hatóság írta elő a Szövetség utcai beruházás során, nem az önkormányzat döntött erről. Így nem a mi kompetenciánk a fal magasságának csökkentése. Egy tervezővel beszéltem a szóba jöhető alternatívákról, ő azt mondta, hogy a fal felső része cserélhető üvegre. Ennek a tervezése és kivitelezési költsége több mint 20 millió forint lenne. Jelenleg az említett munkának nincs realitása".A városrész önkormányzati képviselője szerint "a 22-es csapdáját bonyolítja, hogy a felsőbb emeleten élőket annyira nem zavarja a fal, mint földszinti, első emeleti lakókat".A révfalui fal ügyének csavart ad, hogy innen alig egy km-re, a vízivárosi Víztükör utcában élők hosszú idejeaz új Bácsai úttal szomszédos részén. Ők az egyre erősödő forgalomra hivatkoznak. Tán lenne esély a megoldásra, ha a két ügyet egyként kezelnék.