Maradnak a napi dugók a 82-esen, a győri elkerülő szakasz ügye nem lépett előre

Többsávosra bővítik a körforgalmat



Hamarosan átszabja a város a Szauter Ferenc utca–82-es főút csomópontját, a nádorvárosi köztemetővel összekötő Szauter utca 200 méteres szakaszával együtt. A körforgalom többsávos lesz és 2-szer 2 sávossá bővül az a 200 méteres útszakasz is, amely összeköti a csomópontot a köztemető előtti körforgalommal. Ezzel a lépéssel a nádorvárosi közlekedés lélegzethez juthat. "A munka most nyár végén kezdődik" - válaszolta kérdésünkre Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.

A 82-es tervezett új győri bevezető szakasza 2013. augusztusában kapott jogerős építési engedélyt. Ez az út az M1-es autópálya fel- és lehajtójától indulna, elhaladna a raktárváros mögött és a nádorvárosi köztemető mellett csatlakozna a 83-as főúthoz. Ott, ahol a Marcalváros I. és II. lakótelepek közötti 821-es főút csomópontja van. Az új szakaszon négy helyen létesítenének körforgalmat. A legóvatosabb becslések szerint 8 milliárdba kerülne az út.Azt négy éve is sejteni lehetett, hogy a bevezető szakasz építésére reális esély akkor fog nyílni, ha elkészül a keleti elkerülő, amely az M1-es autópályát és a 14-es főutat köti össze. A keleti elkerülő első két szakaszát átadták a forgalomnak, a befejező harmadikat várhatóan jövő év elején vehetik birtokba az autósok. Ha ez megtörténik, könnyen előfordulhat, hogy a 82-esen a reggeli és délutáni csúcs idején araszolóknak újra egy másik győri útépítést kell kivárniuk, de ne siessünk ennyire előre.Aki sűrűn jár a 82-es kismegyeri és szabadhegyi szakaszán, jól ismeri a torlódásokat reggel 7.30 és délután 16 óra körül. A helyzet különösen iskolaidőben okoz fejfájást a sofőröknek. A főút akkor dugul be teljesen, ha lezárják a Szent Imre úti sorompót. Ilyenkor könnyen előfordul, hogy a Szauter utcai és nádorvárosi köztemetőnél lévő forgalomban vesztegelnek az autósok. A dugó szempontjából hasonló volt a helyzet a '90-es évek végén a Fehérvári úton (81-es főút) a kisalföldi megyeszékhelyen. A Győr-Pápa vasútvonal miatt itt is gyakran váltott pirosra a fénysorompó, a családi házak pedig alig pár méterre álltak a hömpölygő járműáradathoz. Emiatt a lakók aláírásgyűjtésbe fogtak és többször tüntettek. Nem az egyik pillanatról a másikra, de a probléma 2006-ban megoldódott. Egyrészt elkészült az országosan isa Fehérvári út-Ipar utca-Szigethy Attila utca találkozásánál - itt korábban több halálos baleset történt -, másrészt vasúti felüljárót építettek a 81-es főút fölé.Ennél a pontnál mondja el a véleményét Németh Tibor szabadhegyi lakos. "A 82-es győri bevezető szakaszán nem csak a vasúti sorompó miatt rossz a közlekedés. A városrész gőzerővel fejlődik, egymásután épülnek a társasházak. Csak a József Attila úti körforgalomig közel 20 üzlet nyílt a főút közvetlen szomszédságában az elmúlt években. Megfelelő parkolási lehetőségről azonban nem tudnak gondoskodni a tulajdonosok. A Szent Imre útnak ezen a szakaszán egyébként tábla tiltja a parkolást. A kerékpárút hiánya egyre veszélyesebb közlekedési szituációkat szül. A bringások érthetően nem mernek a főúton tekerni, inkább a számukra kisebbik rosszat választják, a járdára hajtanak. Ezzel a gyalogosokat veszélyeztetik. A családi házak kapui a járdára nyílnak, bármikor kerékpár elé léphet egy nyugdíjas vagy kisgyerek itt" - közölte Németh Tibor.A 82-es kismegyeri szakaszán táblák jelzik, hogy 10 cég talált otthonra a főút mellett. Elnézve a vállalkozások volumenét, kisebb ipari parkról beszélhetünk. "Rengeteg 7-8 autót szállító tréler közlekedik a házunktól alig 15 méterre. Nem ritkán késő este vagy hajnalban igyekeznek a kismegyeri telepre. A hanghatásuk jelentős, rezgéseket keltenek. A házunk 15 éve épült, de a járólap több helyütt töredezik. Ne legyen igazam, de az úttest sem fogja sokáig bírni a terhelést. A burkolat hullámosodása elkezdődött" - mondta Németh Tibor.A 82-es gondjaival a győri Városházán is tisztában vannak. Noha állami útról van szó, az önkormányzat vállalta, hogy közreműködik az új bevezető szakasz előkészítésében. 2009-ben szerződést kötöttek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF) arról, hogy pénzt adnak a tervek elkészítésére. Ez 20 millió forintba került. Ennek eredményeként adtak jogerős építési engedélyt négy éve.Mikor lesz pénz a beruházásra? - vetettük fel. A NIF kommunikációs igazgatója, Karcagi Orsolya kérdésünkre adott nyúlfarknyi válaszában annyit közölt: a 82-es főút győri elkerülőjének tervei készen állnak. Más forrásból arról értesültünk: az utolsó negyedévben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem bízta meg a NIF-et a projekt megvalósításával. Amikor Orbán Viktor miniszterelnök tavasszal, hogy Győrben milyen fejlesztések valósulhatnak meg, nem szerepelt a listán a 82-es győri elkerülője. Forrásunk megjegyezte: a Modern Városok Program keretein belül egyetlen településen sem kerültek másodrendű utak a projektek közé. Ez nem azt jelenti, hogy letettek volna az új bevezető szakaszról, de tény: egyelőre nincs konkrét időpontja a beruházásnak. Ráadásul erős vetélytársat kapott a projekt a belső elkerülő út és híd létesítésével. Több mint tízéves terve Győrnek, hogy az Ipar utca meghosszabbításával új nyomvonalat hozzon létre a Mosoni-Duna fölött és ezzel csökkentse a torlódásokat. Ez az út legkorábban 2021-re készülhet el. Meglátjuk, hogy még ezelőtt vagy csak utána fér bele a büdzsébe a 82-es győri elkerülője.