Már új színekben pompázik a marcalvárosi víztorony - fotók

A kisebb, 2000 köbméteres tartály dupla falu. Így körülbelül 300 köbméter vizet el tudnak különíteni a magasan lévő lakásoknak.

A víztorony festéséhez konzulensként kérték fel Maurer Dóra Kossuth-díjas képzőművészt.

Mint azt hírül, Maurer Dóraútmutatásai alapján átfestik a marcalvárosi víztornyot. Radnóti Ákos alpolgármester korábbi tájékoztatása szerint a víztorony eddigi bordó színe "túl unalmas volt", s az Európa Kulturális Fővárosa pályázat kapcsán a létesítmény külső megújulásánál a művészet felé fordultak.Nos, a bordó szín sokáig már nem untat bennünket. A víztorony felső, kisebbik tartályát már átfestették, míg az alsó, nagyobb tartállyal is jól haladnak a szakemberek. A marcalvárosi acéltartály korrózióvédelmének is most jött el az ideje. A 63 méter magas víztornyon várhatóan november végéig dolgoznak, a munkálatok összesen 28 millió forintba kerülnek.Hazánk egyik legnagyobb víztornya - idehaza csak Győrben és Szegeden működik kéttartályos víztorony - két éve felújítással ünnepelte 40. születésnapját. A hatalmas, összesen 6000 köbméter víz tárolására alkalmas marcalvárosi monstrum több mint két évtizeden át Magyarország legnagyobb víztornyának számított.Az alapokat 1976-ban tűzték ki. A győri víztorony műszaki tervezése annyira jól sikerült, hogy nem csupán építészeti nívódíjat kapott, de több közel-keleti ország megvásárolta a tervet, majd a helyi építészeti szokások alapján meg is valósították. A torony alaplemezét 145 darab vasbetoncölöp támasztja alá.Két éve készült videós riportunkból, hogy a víztornyot rendszeresen korszerűsítik és javítják a kisebb hibáit. Mindez megelőző jelleggel történik, az utóbbi években végzett munkálatokrólolvashatnak bővebben.